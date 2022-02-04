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СЬОГОДНІ Техно

Теорію Дарвіна оголосили помилкою: вчені запропонували нову версію еволюції

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 лютого, 09:27
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Теорія Дарвіна у тому, що генетичні мутації завжди випадкові, хибна – мутації може бути реакцією на тиск довкілля
Вчені спростували основний концепт теорії Дарвіна
Вчені спростували основний концепт теорії Дарвіна / Фото: Pixabay

Понад століття вчені дотримувалися теорії Чарльза Дарвіна у тому, що всі генетичні мутації є випадковими, і найкорисніші риси передаються з покоління до покоління.

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Проте дослідники з Хайфського університету в Ізраїлі виявили, що це не так, пише Daily Mail.

За їхніми словами, наприклад, мутація людського гемоглобіну S (HbS) не випадкова.

Зокрема, африканці мають додатковий рівень захисту від малярії, на відміну від європейців, і це пов'язано з регіоном їхнього початкового проживання.

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Білі люди гірше захищені від малярії. Фото Pixabay

Тепер вчені припустили, що на еволюцію впливають два джерела інформації:

  • зовнішня, яка є природним відбором;
  • внутрішня, що накопичується в геномі та впливає на виникнення мутацій.

Це нове дослідження вважається першим свідченням "невипадкових мутацій" у генах людини. Раніше група вчених вивчила рослини і теж виявила, що їхні мутації – не випадковість.

Результати подальшої роботи у цій сфері можуть змінити фундаментальне розуміння еволюції та дають шанс перемогти хвороби, спричинені мутаціями, включаючи рак.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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