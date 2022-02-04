Теорію Дарвіна оголосили помилкою: вчені запропонували нову версію еволюції

Понад століття вчені дотримувалися теорії Чарльза Дарвіна у тому, що всі генетичні мутації є випадковими, і найкорисніші риси передаються з покоління до покоління.
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Проте дослідники з Хайфського університету в Ізраїлі виявили, що це не так, пише Daily Mail.
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За їхніми словами, наприклад, мутація людського гемоглобіну S (HbS) не випадкова.
Зокрема, африканці мають додатковий рівень захисту від малярії, на відміну від європейців, і це пов'язано з регіоном їхнього початкового проживання.
Тепер вчені припустили, що на еволюцію впливають два джерела інформації:
- зовнішня, яка є природним відбором;
- внутрішня, що накопичується в геномі та впливає на виникнення мутацій.
Це нове дослідження вважається першим свідченням "невипадкових мутацій" у генах людини. Раніше група вчених вивчила рослини і теж виявила, що їхні мутації – не випадковість.
Результати подальшої роботи у цій сфері можуть змінити фундаментальне розуміння еволюції та дають шанс перемогти хвороби, спричинені мутаціями, включаючи рак.
Раніше ми писали:
- Гігантські гори допомогли сформувати життя на Землі та сприяли еволюції: як це сталося.
- Вчені проаналізували, які тварини могли б еволюціонувати та зайняти місце людини, якщо люди раптово вимруть як вид.
- Дослідники з'ясували, що десятихвилинна пробіжка середньої інтенсивності може покращити настрій та розумові здібності людини.