Для покращення роботи мозку достатньо 10 хвилин бігу

Біг у тому числі допоміг людині еволюціонувати та вижити у ті часи, коли люди переважно займалися полюванням та збиранням.
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Крім того, пробіжка може значно покращити пам'ять, гнучкість мислення та самоконтроль, пише Science Times.
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Хідеаки Соя, нейробіолог Університету Цукуба з Японії досліджував, як вправи активізують мозок і допомагають людям долати стрес.
У ході дослідження 26 людина без неврологічних чи психічних розладів у випадковому порядку отримали завдання виконати 10-хвилинний біг та відпочинок на біговій доріжці.
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Після контрольного експерименту дослідники протестували учасників та з'ясували, що в результаті у всіх учасників покращився настрій.
Біг також показав посилення кровотоку у двосторонній префронтальний корі головного мозку, яка грає життєво важливу роль у контролі настрою та когнітивних функціях.
Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн років тому.