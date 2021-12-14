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Для покращення роботи мозку достатньо 10 хвилин бігу

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
14 грудня, 08:50
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Дослідники з'ясували, що 10-хвилинна пробіжка середньої інтенсивності може покращити настрій та розумові здібності людини
Біг допомагає людині покращити настрій та пам'ять
Біг допомагає людині покращити настрій та пам'ять / Фото: Pixabay

Біг у тому числі допоміг людині еволюціонувати та вижити у ті часи, коли люди переважно займалися полюванням та збиранням.

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Крім того, пробіжка може значно покращити пам'ять, гнучкість мислення та самоконтроль, пише Science Times.

Хідеаки Соя, нейробіолог Університету Цукуба з Японії досліджував, як вправи активізують мозок і допомагають людям долати стрес.

У ході дослідження 26 людина без неврологічних чи психічних розладів у випадковому порядку отримали завдання виконати 10-хвилинний біг та відпочинок на біговій доріжці.

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Після контрольного експерименту дослідники протестували учасників та з'ясували, що в результаті у всіх учасників покращився настрій.

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Біг також показав посилення кровотоку у двосторонній префронтальний корі головного мозку, яка грає життєво важливу роль у контролі настрою та когнітивних функціях.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн років тому.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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