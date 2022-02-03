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Гігантські гори допомогли сформувати життя на Землі: як це відбулося

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 19:03
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Гігантські гірські хребти, що сягають 8 тисяч кілометрів через суперконтиненти, відіграли вирішальну роль в еволюції раннього життя на Землі
Супергори допомогли сформуватися життю на Землі
Супергори допомогли сформуватися життю на Землі / Фото: Pixabay

Йдеться про супергори, принаймні таких же високі та протяжні, як Гімалаї. Найбільші гігантські утворювалися лише двічі в історії.

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Обидва гірські хребти піднімалися в періоди формування суперконтинентів, сприяючи еволюції на планеті, пише Phys.

Що то були за гори

Перший такий період формування був між 2 та 1,8 млрд років тому, а другий – між 650 та 500 млн років тому.

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Перший приклад – Супергора Нуна. Її поява та існування допомогло сформуватися еукаріотам. Саме ці організми пізніше дали початок рослинам та тваринам.

Ось другий період з'явилася Трансгондванська супергора. Саме тоді сформувалися перші великі тварини.

Як гори допомогли

Коли гігантські гірські ланцюги зазнавали ерозії, вони постачали океани необхідними поживними речовинами, такими як фосфор та залізо, прискорюючи біоцикли та ускладнюючи еволюцію.

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Надгори могли також підвищити рівень кисню в атмосфері, необхідного для дихання складного життя.

Справа в тому що атмосфера ранньої Землі майже містила кисню. Саме в період ерозії Трансгондванської супергори його кількість зросла у рази.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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