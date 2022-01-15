Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну ⚽ МанСіті - Челсі: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Шанс перемогти рак: мутація генів виявилася не випадковістю

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 січня, 11:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мутації ДНК, які рухають еволюцією, зазвичай вважаються досить випадковими, але нове дослідження припускає, що важливі гени захищені краще
Кресс-салат допоможе перемогти рак шкіри у людей
Кресс-салат допоможе перемогти рак шкіри у людей / Фото: Pixabay

Група вчених виявила, що мутації у найважливіших генах у рослин відбуваються набагато рідше.

Читайте також: Браслети, що нібито захищають від 5G, виявилися радіоактивними.

Реклама

Вважалося, що мутації ДНК виникають випадковим чином і, якщо вони допомагають виживанню, то передаються наступному поколінню, пише New Atlas.

Зокрема, команда вчених виявила понад мільйон мутацій у геномах лабораторних рослин крес-салату.

Читайте також: Вчені з'ясували, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше

Реклама

Вони при цьому виявили та вивчили ділянки з незмінно низьким рівнем випадкових змін: виявилося, що гени у них беруть участь у рості клітин та розмноженні.

Тобто, найважливіші біологічні області захищені від раптових мутацій ДНК. Вчені сподіваються, що це допоможе у майбутньому убезпечити людські гени.

Реклама

Це в перспективі могло б перемогти рак шкіри та інші захворювання, пов'язані з мутаціями ДНК.

Читайте також: Астронавти у космосі старіють швидше: вчені пояснили, чому

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що серце свині вперше успішно пересадили людині.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43041.41

Binance Coin (BNB)

492.84

Dogecoin (DOGE)

0.19

Litecoin (LTC)

148.58

Theta (THETA)

4.09

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43041.41

Binance Coin (BNB)

492.84

Dogecoin (DOGE)

0.19

Ethereum Classic (ETC)

32.9

Litecoin (LTC)

148.58

Theta (THETA)

4.09

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти