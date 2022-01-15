Шанс перемогти рак: мутація генів виявилася не випадковістю

Мутації ДНК, які рухають еволюцією, зазвичай вважаються досить випадковими, але нове дослідження припускає, що важливі гени захищені краще

Кресс-салат допоможе перемогти рак шкіри у людей / Фото: Pixabay

Група вчених виявила, що мутації у найважливіших генах у рослин відбуваються набагато рідше.

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Вважалося, що мутації ДНК виникають випадковим чином і, якщо вони допомагають виживанню, то передаються наступному поколінню, пише New Atlas.

Зокрема, команда вчених виявила понад мільйон мутацій у геномах лабораторних рослин крес-салату.

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Вони при цьому виявили та вивчили ділянки з незмінно низьким рівнем випадкових змін: виявилося, що гени у них беруть участь у рості клітин та розмноженні.

Тобто, найважливіші біологічні області захищені від раптових мутацій ДНК. Вчені сподіваються, що це допоможе у майбутньому убезпечити людські гени.

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Це в перспективі могло б перемогти рак шкіри та інші захворювання, пов'язані з мутаціями ДНК.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що серце свині вперше успішно пересадили людині.