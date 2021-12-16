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Телескоп показав туманність, що розкривається як квітка

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 12:50
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Телескопам Chandra та Hubble сфотографували та проаналізували незвичайну туманність Jewel Bug у космосі, що нагадує бутон квітки
Туманність, схожу на квітку та дорогоцінний метал, показали у яскравіших кольорах.
Туманність, схожу на квітку та дорогоцінний метал, показали у яскравіших кольорах.

Вчені виклали у мережу фотографію незвичайного об'єкта в космосі, об'єднавши дані двох приладів одночасно.

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Зокрема, телескоп Hubble показав видиме світло туманності, а ось рентгенівські дані надала Chandra, повідомляється на сторінці Hubble у Instagram.

Зображення туманності Jewel Bug дає нам повніше розуміння структури цього космічного об'єкта, кажуть астрономи.

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У NASA цю туманність раніше також називали жуком у небі, схожим на металевий самоцвіт".

Нагадаємо, раніше Hubble показав область зіркоутворення, що нагадує небесного ангела.

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А ще раніше телескоп зафільмував незвичайні ділянки туманностей так, що в нього вийшов "світловий меч" у космосі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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