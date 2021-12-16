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Телескоп показал туманность, раскрывающуюся как цветок

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
16 декабря, 12:50
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Телескопам Chandra и Hubble сфотографировали и проанализировали необычную туманность Jewel Bug в космосе, напоминающую бутон цветка
Туманность, похожую на цветок или драгоценный метал, показали в более ярких цветах
Туманность, похожую на цветок или драгоценный метал, показали в более ярких цветах

Ученые выложили в сеть фотографию необычного объекта в космосе, объединив данные двух приборов одновременно.

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В частности, телескоп Hubble показал видимый свет туманности, а вот рентгеновские данные предоставила Chandra, сообщается на странице Hubble в Instagram.

Изображение туманности Jewel Bug дает нам более полное понимание структуры этого космического объекта, говорят астрономы.

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В NASA эту туманность раньше также называли "жуком в небе, похожим на металлический самоцвет".

Напомним, ранее Hubble показал область звездообразования, напоминающую небесного ангела.

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А еще раньше телескоп заснял необычные участки туманностей так, что у него получился "световой меч" в космосе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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