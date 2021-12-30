Таємниці Всесвіту все ближче: телескоп Вебба пропрацює вдвічі довше за обіцяне

Як виявилося, для коригування траєкторії найпотужнішого у світі телескопа у напрямі його кінцевої орбіти потрібно менше палива, ніж планувалося спочатку.
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На борту телескопа зберігається ракетне паливо не тільки для коригування та виведення на орбіту, Але і для виконання необхідних функцій протягом усього терміну місії, пише NASA.
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Це також включає маневри "утримання станції" під час згоряння малих двигунів для коригування орбіти Вебба.
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Нагадаємо, після 20 років роботи над телескопом у 100 разів потужніший від знаменитого Hubble його успішно запустили до космосу 25 грудня.
Зараз найпотужніший телескоп у світі прямує до своєї орбіти, дорогою коригуючи курс .
Також телескоп Вебба вже почав розгортати свій величезний сонцезахисний екран Протягом наступного року він спробує зазирнути на початок Всесвіту та шукає життя на інших планетах.