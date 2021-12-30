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Таємниці Всесвіту все ближче: телескоп Вебба пропрацює вдвічі довше за обіцяне

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 17:26
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Команда телескопа Джеймса Вебба з'ясувала, що у нього вистачить палива для підтримки наукових операцій на орбіті більш ніж на 10 років
Телескоп Вебба зможе пропрацювати довше очікуваного
Телескоп Вебба зможе пропрацювати довше очікуваного / Фото: NASA

Як виявилося, для коригування траєкторії найпотужнішого у світі телескопа у напрямі його кінцевої орбіти потрібно менше палива, ніж планувалося спочатку.

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На борту телескопа зберігається ракетне паливо не тільки для коригування та виведення на орбіту, Але і для виконання необхідних функцій протягом усього терміну місії, пише NASA.

Це також включає маневри "утримання станції" під час згоряння малих двигунів для коригування орбіти Вебба.

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Нагадаємо, після 20 років роботи над телескопом у 100 разів потужніший від знаменитого Hubble його успішно запустили до космосу 25 грудня.

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Зараз найпотужніший телескоп у світі прямує до своєї орбіти, дорогою коригуючи курс .

Також телескоп Вебба вже почав розгортати свій величезний сонцезахисний екран Протягом наступного року він спробує зазирнути на початок Всесвіту та шукає життя на інших планетах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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