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Історичний момент: трансляція запуску найпотужнішого у світі телескопа

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
25 грудня, 12:40
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Сьогодні відбудеться запуск наступника відомого телескопа "Хаббл". З Космічного центру Гвіани в Куру, Французька Гвіана, в космос відправлять багатостраждальний телескоп "Джеймс Вебб"
Телескоп "Джеймс Вебб" відкриє нові можливості у вивченні космосу
Телескоп "Джеймс Вебб" відкриє нові можливості у вивченні космосу / Фото: REUTERS

Запуск запланований на 14:20 за київським часом за допомогою ракети-носія Ariane 5. Стежити за історичною подією можна на нашому сайті у плеєрі нижче.

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Через місяць після запуску телескоп вийде на робочу позицію, а перші фото Земля отримає лише за півроку. Номінальний строк роботи телескопа становить 5 років, але вчені сподіваються, що він прослужить 10 років.

Телескоп "Джеймса Вебба" замінить знаменитий "Хаббл", який працює протягом уже 31 року. Не дивно, що останнім часом його супроводжують різноманітні збої.

Такий вигляд має телескоп Хаббл
Такий вигляд має телескоп Хаббл / Фото: Getty Images

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У чому його особливість

Телескоп "Джеймса Вебба" – це обсерваторія нового покоління, покликана допомогти вченим відповісти на деякі з найважливіших питань про наш Всесвіт і його походження.

Спостерігаючи за світлом у ближньому інфрачервоному діапазоні, Вебб зможе заглядати дуже далеко в космос і, отже, дуже далеко у часі.

Вебб вивчатиме ранні моменти Всесвіту, зореутворення, далекі екзопланети, і вчені навіть сподіваються, що це допоможе їм зрозуміти темну матерію.

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Чому його довго не могли запустити

Про запуск телескопа почали говорити ще 2007 року, але в результаті астрономам довелося чекати понад 10 років. За цей час вартість "Джеймса Вебба" зросла з 1 мільярда до 10 мільярдів доларів!

Запустити телескоп планували ще 2014 року, але реально до цього кроку перейшли лише 2018-го. Але з того часу NASA довелося неодноразово переносити дату запуску телескопа – причиною ставали і поломка ракети-носія, і пандемія, і негода.

Телескоп готовий до запуску. Фото: Reuters

Що за скандал був із його назвою

Телескоп названий на честь колишнього глави NASA Джеймса Вебба. Вебб керував космічним агентством з 1961 по 1968 рік, пішовши на пенсію всього за кілька місяців до того, як NASA відправило першу людину на Місяць.

Критики Вебба стверджують, що він був замішаний у дискримінації співробітників NASA з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Було навіть створено петицію з вимогою перейменувати телескоп, але в NASA вирішили залишити назву.

Телескоп "Джеймса Вебба". Фото: NASA

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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