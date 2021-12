Машина часу в космосі: телескоп Вебба вдруге скоригував курс польоту

Корекція відбулася 28 грудня о 2:20 за Києвом, через 60 годин після запуску апарату в космос за допомогою ракети Ariane 5. Першу корекцію провели 26 грудня.

Процес власноруч контролювали інженери, він продовжувався 9 хвилин та 27 секунд , уточнюється у блозі NASA.

Це не остання корекція телескопа – пізніше фахівцям доведеться провести ще одну – третю корекцію, щоб Вебба потрапив у зону цільового розміщення.

Після того, як телескоп опиниться у другій точці Лагранжа, він завершить розгортання всіх своїх дзеркал і антен, і буде обертатися навколо Сонця та збирати дані.

Якщо ви hunger for more detailed updates, get the nitty gritty of milestones on our @NASAWebb mission blog: https://t.co/lykc5w8tUP pic.twitter.com/Seat00kI1A