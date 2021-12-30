Тайны Вселенной все ближе: телескоп Уэбба проработает вдвое дольше обещанного

Как оказалось, для корректировки траектории самого мощного в мире телескопа в направлении его конечной орбиты требуется меньше топлива, чем планировалось изначально.
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На борту телескопа хранится ракетное топливо не только для корректировки и вывода на орбиту, но и для выполнения необходимых функций в течение всего срока миссии, пишет NASA.
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Это также включает маневры "удержания станции" при сгорании малых двигателей для корректировки орбиты Уэбба.
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Напомним, после 20 лет работы над телескопом в 100 раз мощнее знаменитого Hubble его успешно запустили в космос 25 декабря.
Сейчас самый мощный телескоп в мире направляется к своей орбите, по дороге корректируя курс.
Также телескоп Уэбба уже начал разворачивать свой огромный солнцезащитный экран. В течение следующего года он попробует заглянуть в начало Вселенной и поищет жизнь на других планетах.