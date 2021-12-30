Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Техно

Тайны Вселенной все ближе: телескоп Уэбба проработает вдвое дольше обещанного

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
30 декабря, 17:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда телескопа Джеймса Уэбба выяснила, что у него хватит топлива для поддержки научных операций на орбите более, чем на 10 лет
Телескоп Уэбба сможет проработать дольше ожидаемого
Телескоп Уэбба сможет проработать дольше ожидаемого / Фото: NASA

Как оказалось, для корректировки траектории самого мощного в мире телескопа в направлении его конечной орбиты требуется меньше топлива, чем планировалось изначально.

Читайте также: Полет к тайнам Вселенной: телескоп Уэбба развернул антенну и скорректировал курс

Реклама

На борту телескопа хранится ракетное топливо не только для корректировки и вывода на орбиту, но и для выполнения необходимых функций в течение всего срока миссии, пишет NASA.

Это также включает маневры "удержания станции" при сгорании малых двигателей для корректировки орбиты Уэбба.

Реклама

Читайте также: Исторический момент: трансляция запуска самого мощного в мире телескопа

Напомним, после 20 лет работы над телескопом в 100 раз мощнее знаменитого Hubble его успешно запустили в космос 25 декабря.

Реклама

Сейчас самый мощный телескоп в мире направляется к своей орбите, по дороге корректируя курс.

Также телескоп Уэбба уже начал разворачивать свой огромный солнцезащитный экран. В течение следующего года он попробует заглянуть в начало Вселенной и поищет жизнь на других планетах.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

47123.91

Binance Coin (BNB)

519.3

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

148.15

Theta (THETA)

4.87

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять