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Розпускається, як квітка в космосі: телескоп Вебба розгорнув частину сонцезахисного екрану

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 10:57
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Телескоп Джеймса Вебба завершив розгортання першої з двох структур сонцезахисного екрану – це найскладніший компонент апарату
Вчені контролюють розгортання конструкцій телескопа із Землі
Вчені контролюють розгортання конструкцій телескопа із Землі / Фото: NASA

Фахівці завершили розгортання переднього піддону, і тепер команда розпочала розгортання кормових піддонів.

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Для розгортання переднього піддону потрібно декілька годин, складають десятки точно прорахованих кроків, повідомляє NASA.

Розгортання конструкцій піддонів займе мінімум п'ять днів і цей процес визначить здатність місії до успіху.

"Наш телескоп розпускається як квітка у космосі! Це означає початок важливого етапу: розгортання нашого сонцезахисного екрану", – написали інженери.

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Без сонцезахисного козирка Вебб не вдасться тримати досить холодним, щоб він зміг би зазирнути у самі глибини Всесвіту.

Через складність процесу розгортання екрану графік і навіть послідовність наступних кроків можуть змінитися, попередили вчені.

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Після завершення всіх процесів розгортання телескоп зазирне у минуле Всесвіту, фото NASA

Раніше розгортання всіх піддонів тестували на Землі, але тепер фахівці вручну віддалено контролюють всі кроки, які телескоп повинен зробити до старту своєї місії.

Вчені вже перевіряли процес розгортання екрана телескопа на Землі.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба запустили до космосу 25 грудня. Він повинен зробити знімки найперших зірок та галактик і шукатиме життя на інших планетах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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