Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Техно

Стала відома головна особливість iPhone 14 2022

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
8 липня, 19:29
Копіювати лінк
Всі моделі 14-й серії отримають просунутий дисплей на 120 Гц
iPhone 14 оснастять дисплеями на 120 Гц
iPhone 14 оснастять дисплеями на 120 Гц / Фото: ixbt.com

Партнери Apple зуміли роздобути першу інформацію про наступне покоління iPhone 14. Раніше стало відомо, що iPhone 13 оснастять реверсивною зарядкою, Але 120-герцовi екрани отримають тільки топ-версії. А от з подальшими моделями ситуація інша.

"Всі майбутні iPhone 14 будуть випускати з дисплеєм 120 Гц нового покоління"- повідомляють фахівці видання The Elec.

Такі дисплеї створюються на базі LTPO – низькотемпературного полікрісталіческого оксиду. Їх вже використовують флагманські моделі на Android, зокрема – Xiaomi і Samsung, але Тім Кук вирішив почекати і випустити на ринок продукт, який гарантовано прослужить весь строк.

На сьогодні єдиний великий постачальник цих дисплеїв – та ж Samsung, але з огляду на критичну ситуацію на ринку напівпровідників – представники компанії попередили, що можуть не впоратися з кількістю поставок.

Ситуацію повинні поліпшити LG, які теж збираються почати випуск дисплеїв на основі LTPO в 2022 році і взяти на себе частину замовлень від інших компаній. Однак представники Apple ніяк не прокоментували цю можливість – схоже, в Купертіно, поки що, довіряють тільки корейцям з Samsung.

А ось iPhone 13 отримає дисплеї 120 Гц тільки для топових моделей
А ось iPhone 13 отримає дисплеї 120 Гц тільки для топових моделей / Фото: ixbt.com

Але інсайдери впевнені, що "Велике Яблуко" поміняє думку, коли зіткнеться з реальним дефіцитом деталей. Тоді вони підпишуть контракт з LG без роздумів щоб зберегти прибуток на тому ж рівні.

А ось самі Samsung не особливо переживають із цього приводу – що не дивно. Контракт з Apple є, для своєї електроніки обсягів вистачить, проблем не виникне. Хіба що в світі закінчиться пластмаса і метал.

Раніше ми писали, що Samsung анонсували новий Galaxy Z Flip3.

Так само нагадаємо, що Apple і Huawei задали тренд на величезні камери.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини технологій та гаджетів
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти