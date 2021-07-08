Стала відома головна особливість iPhone 14 2022

Всі моделі 14-й серії отримають просунутий дисплей на 120 Гц

iPhone 14 оснастять дисплеями на 120 Гц / Фото: ixbt.com

Партнери Apple зуміли роздобути першу інформацію про наступне покоління iPhone 14. Раніше стало відомо, що iPhone 13 оснастять реверсивною зарядкою, Але 120-герцовi екрани отримають тільки топ-версії. А от з подальшими моделями ситуація інша.

"Всі майбутні iPhone 14 будуть випускати з дисплеєм 120 Гц нового покоління"- повідомляють фахівці видання The Elec.

Такі дисплеї створюються на базі LTPO – низькотемпературного полікрісталіческого оксиду. Їх вже використовують флагманські моделі на Android, зокрема – Xiaomi і Samsung, але Тім Кук вирішив почекати і випустити на ринок продукт, який гарантовано прослужить весь строк.

На сьогодні єдиний великий постачальник цих дисплеїв – та ж Samsung, але з огляду на критичну ситуацію на ринку напівпровідників – представники компанії попередили, що можуть не впоратися з кількістю поставок.

Ситуацію повинні поліпшити LG, які теж збираються почати випуск дисплеїв на основі LTPO в 2022 році і взяти на себе частину замовлень від інших компаній. Однак представники Apple ніяк не прокоментували цю можливість – схоже, в Купертіно, поки що, довіряють тільки корейцям з Samsung.

А ось iPhone 13 отримає дисплеї 120 Гц тільки для топових моделей / Фото: ixbt.com

Але інсайдери впевнені, що "Велике Яблуко" поміняє думку, коли зіткнеться з реальним дефіцитом деталей. Тоді вони підпишуть контракт з LG без роздумів щоб зберегти прибуток на тому ж рівні.

А ось самі Samsung не особливо переживають із цього приводу – що не дивно. Контракт з Apple є, для своєї електроніки обсягів вистачить, проблем не виникне. Хіба що в світі закінчиться пластмаса і метал.

Раніше ми писали, що Samsung анонсували новий Galaxy Z Flip3.

Так само нагадаємо, що Apple і Huawei задали тренд на величезні камери.