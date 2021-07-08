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Стала известна главная особенность iPhone 14 2022

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
8 июля, 19:29
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Все модели 14-й серии получат продвинутый дисплей на 120 Гц
iPhone 14 оснастят дисплеями на 120 Гц
iPhone 14 оснастят дисплеями на 120 Гц / Фото: ixbt.com

Партнеры Apple сумели раздобыть первую информацию о следующем поколении iPhone 14. Ранее стало известно, что iPhone 13 оснастят реверсивной зарядкой, но 120-герцовые экраны получат только топ-версии. Но с последующими моделями ситуация иная.

"Все будущие iPhone 14 будут выпускать с дисплеем 120 Гц нового поколения" – сообщают специалисты издания The Elec.

Такие дисплеи создаются на базе LTPO - низкотемпературного поликристалического оксида. Их уже используют флагманские модели на Android, в частности – Xiaomi и Samsung, но Тим Кук решил подождать и выпустить на рынок продукт, который гарантированно прослужит весь срок.

На сегодня единственный крупный поставщик этих дисплеев – та же Samsung, но учитывая критическую ситуацию на рынке полупроводников – представители компании предупредили, что могут не справиться с количеством поставок.

Ситуацию должны улучшить LG, которые тоже собираются начать выпуск дисплеев на основе LTPO в 2022 году и взять на себя часть заказов от других компаний. Однако представители Apple никак не прокомментировали эту возможность – похоже, в Купертино, пока что, доверяют только корейцам из Samsung.

А вот iPhone 13 получит дисплеи 120 Гц только для топовых моделей
А вот iPhone 13 получит дисплеи 120 Гц только для топовых моделей / Фото: ixbt.com

Но инсайдеры уверенны, что "Большое Яблоко" поменяет мнение, когда столкнётся с реальным дефицитом деталей. Тогда они подпишут контракт с LG без раздумий чтобы сохранить прибыль на том же уровне.

А вот сами Samsung не особо переживают по этому поводу – что не удивительно. Контракт с Apple есть, для своей электроники объёмов хватит, проблем не возникнет. Разве что в мире закончится пластмасса и металл.

Ранее мы писали, что Samsung анонсировали новый Galaxy Z Flip3.

Так же напомним, что Apple и Huawei задали тренд на огромные камеры.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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