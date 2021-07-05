iPhone 13 отримає зворотну зарядку як у Samsung

Новий смартфон Apple буде оснащений зарядної котушкою більшого розміру і потужними магнітами

iPhone 13 з реверсивною зарядкою / Фото: Сьогодні

Нове покоління iPhone з iOS 15 нарешті стане "автономним" і ви зможете зарядити свій годинник Apple Watch , навушники AirPods або навіть інший телефон з функцією бездротової зарядки від власного девайса. Звісно, це не перетворює новий iPhone в універсальний павербанк (батарея в "яблучних" телефонах завжди була слабкою), але оживити ненадовго свої навушники під час поїздки – не складе проблем.

Про це розповів Макс Вайнбах в своєму YouTube .

Очікується, що смартфони будуть подавати реверсивну зарядку тільки на пристрої з технологією Qi .

Фанати марки чекали зворотну зарядку ще в iPhone 11 і 12, але вона так і не з'явилася – були лише чутки про можливу реалізацію і витоки інформації з Федеральної комісії зв'язку США.

iPhone 12 в якому очікували функцію реверсивної зарядки / Фото: REUTERS

Також редактор ресурсу XDA Developers Макс Вайнбах в своєму відео повідомив, що 13-а серія буде підтримувати запис портретних відео і з'явиться можливість додавати динамічне розмиття як на фото, так і на відео. Ці опції будуть вже в стандартному додатку камери iOS 15 . Відзначимо, що на Android-смартфонах функції розмиття були ще в Huawei Mate 20 Pro в 2018 році, а реверсивна зарядка – в Samsung S10 в 2019 році.

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