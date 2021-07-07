Яким буде iPhone 13 – перші фото

Інсайдери поділилися припущеннями про дизайн майбутнього флагмана iPhone 13 і показали фото

Перші фото чохла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com

Новий айфон завжди викликав інтерес – і так буде ще довгі роки. Досить фанатам дізнатися, що в iPhone 13 буде реверсна зарядка – новина у ту ж мить облетіла інтернет.

Цього разу так само надійшла інформація про цю модель. І вона теж досить значна:

Головною особливістю майбутнiх iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max стане помітно збільшений блок камери – заявили оглядачі з Phone Arena.

Перші витоку з'явилися в соцмережі Weibo – публікація з незвичайним чохлом для 12-го "яблука" викликала безліч питань і більшість зійшлося на думці про збільшений блоці камер. А значить – виросте якість фото і відео. Якщо судити по вирізу в чохлі – камери займуть майже 1/5 частина всієї площі. Тут же з'явилися незадоволені критики, які заявили, що " Apple скоро буде філією Xiaomi – 8 камер і жодна з них не знімає як треба ". Але, знаючи інженерів з Купертіно, вже знімати камери будуть як жоден інший смартфон на ринку.

Рендери нової камери iPhone 13 Pro / Фото: phonearena.com

Головним нововведенням стане система стабілізації зображення зі зрушенням датчика, але це актуально тільки для Pro-версії.

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