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СЬОГОДНІ Техно

Яким буде iPhone 13 – перші фото

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
7 липня, 16:37
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Інсайдери поділилися припущеннями про дизайн майбутнього флагмана iPhone 13 і показали фото
Перші фото чохла для iPhone 13
Перші фото чохла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com

Новий айфон завжди викликав інтерес – і так буде ще довгі роки. Досить фанатам дізнатися, що в iPhone 13 буде реверсна зарядка – новина у ту ж мить облетіла інтернет.

Цього разу так само надійшла інформація про цю модель. І вона теж досить значна:

Головною особливістю майбутнiх iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max стане помітно збільшений блок камери – заявили оглядачі з Phone Arena.

Перші витоку з'явилися в соцмережі Weibo – публікація з незвичайним чохлом для 12-го "яблука" викликала безліч питань і більшість зійшлося на думці про збільшений блоці камер. А значить – виросте якість фото і відео. Якщо судити по вирізу в чохлі – камери займуть майже 1/5 частина всієї площі. Тут же з'явилися незадоволені критики, які заявили, що " Apple скоро буде філією Xiaomi – 8 камер і жодна з них не знімає як треба ". Але, знаючи інженерів з Купертіно, вже знімати камери будуть як жоден інший смартфон на ринку.

Рендери нової камери iPhone 13 Pro
Рендери нової камери iPhone 13 Pro / Фото: phonearena.com

Головним нововведенням стане система стабілізації зображення зі зрушенням датчика, але це актуально тільки для Pro-версії.

Раніше ми вже розповіли про додатки, які крадуть ваші паролі.

Так само ми розповіли що в Apple представили нову iOS 15.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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