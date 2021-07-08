Новий тренд в смартфонах 2021 року – величезні камери

iPhone і Huawei задають новий тренд на ринку – на шкоду утилітарності і надійності

Так виглядають камери в Huawei P50 Pro / Фото: ixbt.com

Всі ми пам'ятаємо, як в телефонах з'явився "чубчик". Спершу на ринок вийшли кілька маловідомих китайських телефонів, а потім Apple запустила загальний тренд. Хоча поява реверсивної зарядки в iPhone явно запізнилася.

У 2021 року світ зіткнувся з дефіцитом процесорів, тому залишилося дві головні прем'єри – iPhone 13 і Huawei P50. Саме вони створять новий тренд – кажуть фахівці iTech.

У 2018 році Huawei вела за собою ринок смартфонів в сегменті фото і відео, випередивши інших, але iPhone задавав загальний напрямок по частині дизайну і операційної системи. Судячи з усього, тепер хлопці з Купертино самі намагаються наздогнати побажання покупців.

Судячи з перших фото чохла для 13-го "яблука" – блок камер буде величезним. Або збільшаться самі об'єктиви, або в новій моделі буде більше камер, як у флагманів Xiaomi – але ми більше не побачимо акуратних маленьких об'єктивів iPhone 10.

Huawei пішли ще далі – вся серія Р50 отримає 2 окремих круглих модуля, які займуть майже чверть площі задньої кришки, в яких розмістяться 4 камери – в тому числі ультраширока діагональ, яку можна порівняти з матрицями невеликих фотокамер. За ідеєю – це помітно підвищить якість знімків, дозволить збирати більше світла і підвищити ISO, знизивши рівень шумів.

Перші фото чохла для iPhone 13 / Фото: phonearena.com

У підсумку ми маємо дуже дивний тренд, і якщо так піде далі – вся задня панель буде утикана камерами, датчиками і спалахами. І телефони перетворяться в тендітні девайси, яким потрібні спеціальні чохли, дбайливе ставлення, а в разі поломок – дуже дорогий ремонт.

Утилітарність мобільних телефонів, схоже, залишилася в минулому. Вони перетворюються в дорогі іграшки для відеоблогеров і тіктокеров. Але звичайні покупці можуть не оцінити такий хід – їм потрібен надійний, потужний, міцний смартфон, який не страшно упустити.

Раніше ми писали про те, що Xiaomi випустить розкладний смартфон крутіше, ніж Galaxy Fold.

Так само нагадаємо, що з'явилісь перші фото iPhone 13.