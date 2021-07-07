Xiaomi придумала універсальний телефон

Інженери Xiaomi знову здивували фанатів нестандартним прототипом телефону

Прототип нового телефону Xiaomi / Фото: ixbt.com

Виробники телефонів, схоже, женуться за новим трендом – розкладними телефонами. Xiaomi вирішили не відставати від Samsung, анонсувала особливий Gazaxy Z Flip і вже встигли випустити свій телефон в цьому році.

Після того як Xiaomi подала патент на складаний телефон в Нацуправленіе інтелектуальною власністю Китаю в лютому 2020 року – всi зрозуміли, в яку сторону рухається компанія, а вихiд Mi Mix Fold підтвердив ці теорії.

" Це буде смартфон майбутнього "- сказали в своїй статті фахівці LetsGoDigital.

Так, це був, по суті, перероблений Samsung Galaxy Fold – але це була лише проба пера. Пізніше вийшов концептуальний Mi Mix Alpha, який прийняли з побоюванням – екран згинався по зовнішній площині і носити такий телефон в кишені було дуже небезпечно. Та й сам дизайн був дивний.

Xiaomi MiMix Alpha з незручним зовнішнім екраном так і не зміг стати популярним / Фото: xiaomi.ua

Тепер компанія запатентувала щось зовсім неймовірне – екран буквально обгорнутий навколо корпусу, знизу з'явиться "борода" і як цим користуватися – взагалі незрозуміло. Але гіганти на кшталт Samsung і Xiaomi можуть собі дозволити такі експерименти. Дивно, що до них не приєдналися інженери Apple.

З огляду на доступну інформацію – можна припустити, що це – не остаточний варіант і дизайн будуть допрацьовувати, проте сама ідея двостороннього екрану і згинати смартфона міцно засіла в головах розробників, а значить в майбутньому саме такі моделі будуть набирати популярність.

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