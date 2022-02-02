Врятувати планету: вчені закликали все людство відмовитись від м'яса

Як ми вже писали, на землі почалося шосте масове вимирання. Але поетапна відмова від виробництва м'яса може суттєво уповільнити глобальне потепління та врятувати планету.
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Результат ми побачимо вже протягом наступних 20-50 років, що є критичним вікном для запобігання кліматичній катастрофі, пише SciTechDaily.
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Сьогодні на тваринництво доводиться близько 16% щорічних викидів парникових газів, що звучить як не найбільша цифра.
Проте близько третини всього вуглекислого газу, який потрапив в атмосферу з моменту зародження тваринництва, є результатом розчищення земель для випасання худоби та вирощування кормів.
Корови та інші види великої рогатої худоби, такі як буйволи, дають близько 80% негативного ефекту тваринництва.
15-річна поетапна відмова від м'яса усуне близько третини всіх викидів метану у світі та дві третини всіх викидів закису азоту, що дозволить атмосфері досягти нової рівноваги.
Існуючі сільськогосподарські культури могли б замінити калорії, білки та жири тварин, упевнені автори дослідження.
Раніше ми писали:
- Кліматична катастрофа близько: льодовики Гренландії роз'їдає зсередини, що може підняти рівень світового океану на понад 7 метрів.
- Вчені з'ясували, що світовий океан рекордно потеплішав та поглинає менше вуглекислого газу.
- Поки що Україну охоплювали морози, на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря.
- ООН та інші міжнародні організації закликали заборонити системи, які можуть охолодити поверхню Землі.