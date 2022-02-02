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СЕГОДНЯ Техно

Спасти планету: ученые призвали все человечество отказаться от мяса

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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2 февраля, 15:50
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Ликвидация всего животноводства в течение следующих 15 лет резко сократит выбросы парниковых газов, а также вытянет углекислый газ из атмосферы
Людей призывают стать веганами ради спасения Земли
Людей призывают стать веганами ради спасения Земли / Фото: Pixabay

Как мы уже писали, на Земле началось шестое массовое вымирание. Но поэтапный отказ от производства мяса может существенно замедлить глобальное потепление и спасти планету.

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Результат мы увидит уже в течение следующих 20-50 лет, что является критическим окном для предотвращения климатической катастрофы, пишет SciTechDaily.

Сегодня на животноводство приходится около 16% ежегодных выбросов парниковых газов, что звучит как не самая большая цифра.

Фото Pixabay

Однако около трети всего углекислого газа, который попал в атмосферу с момента зарождения животноводства, является результатом расчистки земель для выпаса скота и выращивания кормов.

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Коровы и другие виды крупного рогатого скота, такие как буйволы, дают около 80% негативного эффекта от животноводства.

15-летний поэтапный отказ от мяса устранит около трети всех выбросов метана в мире и две трети всех выбросов закиси азота, что позволит атмосфере достичь нового равновесия.

Существующие сельскохозяйственные культуры могли бы заменить калории, белки и жиры животных, уверены авторы исследования.

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Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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