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Океан рекордно потеплішав і поглинає менше вуглекислого газу – вчені

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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11 січня, 17:59
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Світовий океан у міру підвищення температури поглинає все більше енергії та водночас залишає в повітрі все більше вуглекислого газу
Потепління океану означає менше кисню, але більше штормів та повеней
Потепління океану означає менше кисню, але більше штормів та повеней / Фото: Pixabay

Тепловміст океану неухильно зростає: у 2021 році верхні шари поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році.

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Ця цифра у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії, наголошують дослідники, пише EurekAlert.

Крім тепла, океан поглинає від 20 до 30% антропогенних викидів вуглекислого газу, що призводить до закислення океану.

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Однак тепер, з потеплінням, його ефективність поглинання вуглецю падає, і у повітрі залишається більше вуглекислого газу.

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Потеплішання океану – результат змін у складі атмосфери, пов'язаних із діяльністю людини. І наслідки будуть дуже відчутними, наголошують вчені.

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У міру того, як океани нагріваються, рівень моря підвищується, і теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів та ураганів, а також повенів.

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Глобальне потепління.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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