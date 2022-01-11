Океан рекордно потеплішав і поглинає менше вуглекислого газу – вчені

Тепловміст океану неухильно зростає: у 2021 році верхні шари поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році.
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Ця цифра у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії, наголошують дослідники, пише EurekAlert.
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Крім тепла, океан поглинає від 20 до 30% антропогенних викидів вуглекислого газу, що призводить до закислення океану.
Однак тепер, з потеплінням, його ефективність поглинання вуглецю падає, і у повітрі залишається більше вуглекислого газу.
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Потеплішання океану – результат змін у складі атмосфери, пов'язаних із діяльністю людини. І наслідки будуть дуже відчутними, наголошують вчені.
У міру того, як океани нагріваються, рівень моря підвищується, і теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів та ураганів, а також повенів.
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Глобальне потепління.
- Раніше ми писали про те, у яких регіонах люди скоро не зможуть працювати вдень через спеку.
- Крім того, вчені заявляли, що Арктика розпалюється та нещодавно побила рекорд температурою у 38 градусів у її російській частині.
- До кінця століття, на їхню думку, дощ замінить сніг як найчастіші опади в Арктиці, оскільки кліматична криза нагріває північну крижану шапку планети.