SpaceX готується відправити нових астронавтів на МКС: онлайн-трансляція

Наразі погодні умови сприятливі для запуску Crew-3

Запуск запланований о 4:03 за київським часом/Колаж: Сьогодні

11 листопада американська компанія SpaceX готується відправити на Міжнародну космічну станцію екіпаж нових астронавтів. Запуск ракети заплановано о 4:03 за київським часом.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

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Запуск ракети

Трансляція запуску Crew-3 розпочалася за чотири години до старту операції. На цей раз прогноз місцевої погоди на 80% сприятливий для запуску ракети.

Резервний запуск

У разі скасування операції резервне вікно заплановано на 12 листопада о 03:40 за київським часом.

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Успішне повернення космонавтів місії Crew-2

Астронавти місії Crew-2 успішно повернулися на Землю після 199 днів у космосі. Додому їх доставила капсула Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX.

Капсула приводнилася у Мексиканській затоці. Повернення космонавтів завершило шестимісячну місію на Міжнародну космічну станцію. Crew Dragon Endeavour доставив на Землю чотирьох астронавтів — Шейна Кімбро та Меган МакАртур з NASA, Томаса Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошиде з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

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