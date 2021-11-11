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SpaceX готується відправити нових астронавтів на МКС: онлайн-трансляція

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 листопада, 01:14
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Наразі погодні умови сприятливі для запуску Crew-3
Запуск запланований о 4:03 за київським часом/Колаж: Сьогодні
Запуск запланований о 4:03 за київським часом/Колаж: Сьогодні

11 листопада американська компанія SpaceX готується відправити на Міжнародну космічну станцію екіпаж нових астронавтів. Запуск ракети заплановано о 4:03 за київським часом.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

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Запуск ракети

Трансляція запуску Crew-3 розпочалася за чотири години до старту операції. На цей раз прогноз місцевої погоди на 80% сприятливий для запуску ракети.

Резервний запуск

У разі скасування операції резервне вікно заплановано на 12 листопада о 03:40 за київським часом.

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Успішне повернення космонавтів місії Crew-2

Астронавти місії Crew-2 успішно повернулися на Землю після 199 днів у космосі. Додому їх доставила капсула Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX.

Капсула приводнилася у Мексиканській затоці. Повернення космонавтів завершило шестимісячну місію на Міжнародну космічну станцію. Crew Dragon Endeavour доставив на Землю чотирьох астронавтів — Шейна Кімбро та Меган МакАртур з NASA, Томаса Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошиде з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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