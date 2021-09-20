У астронавтів SpaceX виникли проблеми з туалетом в космосі

Історична місія SpaceX з повністю цивільним екіпажем на борту пройшла ідеально, за винятком невеликої проблеми з бортовим туалетом Crew Dragon

У астронавтів виникли проблеми з туалетом в космосі / Фото: REUTERS

Голова програми пілотованих космічних польотів Бенджі Рід зізнався, що у команди виникли деякі проблеми з системою управління відходами. Проте, він запевняє, що проблему вдалося виправити. До речі, завдяки цій місії був встановлений рекорд за кількістю людей у космосі.

За словами Ріда, подробиць про те, що трапилося з космічним туалетом поки недостатньо, але аномалія пов'язана з його всмоктуючим вентилятором. Всмоктуючий вентилятор відповідає за видалення відходів.

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Раніше екіпажі, які літали на борту "Дракона", направлялися на Міжнародну космічну станцію і тому залишалися в космічному кораблі не довше ніж на 24 години. А екіпаж Inspiration4 пробув там три дні, пише space.com .

Втім, ще одне пояснення проблеми викликає посмішку. Туалет "Дракона" розташований поруч з носовою частиною корабля, але через особливості місії звичний стикувальний механізм замінили на купол капсули Inspiration4.

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Через це передній люк доводилося закривати, поки хтось перебував усередині, що не дозволяло члену екіпажу милуватися панорамними видами на Землю з космосу, поки він займався своїми справами. Будемо сподіватися, що це була їхня найбільша проблема в космосі.