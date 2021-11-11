SpaceX готовится отправить новых астронавтов на МКС: онлайн-трансляция

11 ноября американская компания SpaceX готовится отправить на Международную космическую станцию экипаж новых астронавтов. Запуск ракеты запланирован в 4:03 по киевскому времени.
Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
Запуск ракеты
Трансляция запуска Crew-3 началась за четыре часа до старта операции. На этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.
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Резервный запуск
В случае отмены операции, резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.
Успешное возвращение космонавтов миссии Crew-2
Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
Капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Возвращение космонавтов завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию. Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.
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