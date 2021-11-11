Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Техно

SpaceX готовится отправить новых астронавтов на МКС: онлайн-трансляция

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
11 ноября, 01:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас погодные условия благоприятны для запуска Crew-3
Запуск запланирован в 4:03 по киевскому времени/Коллаж: Сегодня
Запуск запланирован в 4:03 по киевскому времени/Коллаж: Сегодня

11 ноября американская компания SpaceX готовится отправить на Международную космическую станцию экипаж новых астронавтов. Запуск ракеты запланирован в 4:03 по киевскому времени.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Реклама

Запуск ракеты

Трансляция запуска Crew-3 началась за четыре часа до старта операции. На этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.

Резервный запуск

В случае отмены операции, резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.

Реклама

Успешное возвращение космонавтов миссии Crew-2

Астронавты миссии Crew-2 успешно вернулись на Землю после 199 дней в космосе. Домой их доставила капсула Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Возвращение космонавтов завершило шестимесячную миссию на Международную космическую станцию. Crew Dragon Endeavour доставил на Землю четырех астронавтов – Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Читайте также

Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор раздела Украина

В журналистике с 2017 года. Работал в интернет-изданиях и на телевидении. Родился в городе Ровно. Окончил Волынский национальный университет имени Леси Украинки по специальности «издательское дело и редактирование». Сейчас изучаю рекламу и связи с общественностью в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Интересы: фото и кино.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Опрос
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять