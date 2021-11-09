Підгузки не знадобилися: Ілон Маск успішно повернув на Землю астронавтів із МКС

Астронавти місії Crew-2 успішно повернулися на Землю після 199 днів у космосі. Додому їх доставила капсула Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX

Астронавти NASA повернулись на Землю / Фото: Twitter

Капсула приводнилася близько пів на шосту ранку за київським часом у Мексиканській затоці. Їхнє повернення завершило шестимісячну місію на Міжнародну космічну станцію.

Crew Dragon Endeavour доставив на Землю чотирьох астронавтів – Шейна Кімбро та Меган МакАртур з NASA, Томаса Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошиде з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

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До речі, раніше ми писали, що через проблеми із туалетом на модулях Crew Dragon астронавтам під час польоту доведеться користуватися підгузками. Втім, повернення пройшло гладко, тому навряд чи вони їм стали у пригоді.

Цей політ став другою довгостроковою місією, запущеною SpaceX у співпраці з NASA. Астронавти Crew-2 стартували на МКС у квітні та провели у космосі 199 днів. Весь цей час Crew Dragon Endeavour був пришвартований до орбітальної станції.

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Після відльоту команди головним на МКС став російський космонавт Антон Шкаплеров.

Зараз на МКС залишилося всього три астронавти: Марк Ванде Хей із NASA, а також космонавти Шкаплерів та Петро Дубров із Роскосмосу.

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Екіпаж місії Crew-3 мав прибути до відльоту своїх колег, але запуск було вже тричі перенесено через різні проблеми. Нова дата – 11 листопада.