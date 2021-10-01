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Вантажний корабель SpaceX успішно повернувся на Землю (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 11:35
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Вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно приводнився в Атлантиці. Корабель доставив на Землю цінний вантаж з міжнародної космічної станції
Корабель Cargo Dragon успішно повернувся на Землю
Корабель Cargo Dragon успішно повернувся на Землю / Фото: NASA

Вчора вдень за київським часом корабель Cargo Dragon відстикувався від МКС, а приблизно о 6 ранку за Києвом успішно приземлився біля узбережжя Флориди. Він пробув на орбіті місяць.

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До речі, з приземленням капсули стався невеликий казус. Місцеві жителі масово почали дзвонити в різні служби, злякавшись гучного звуку від приземлення капсули в воду. Деякі повідомляли, що їх будинок трясся, як ніби хтось стрибнув на дах, повідомляє actionnewsjax.com.

Інші ж злякалися, сплутавши капсулу SpaceX з метеоритом.

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Всього на борту корабля перебувало близько 2,9 тонни вантажу – це наукові дані і різне обладнання. Cargo Dragon є єдиним кораблем, який може повертати вантажі з МКС на Землю.

Відразу після приземлення наукові дані з борту капсули були швидко транспортовані в Центр обробки даних космічної станції NASA, що дозволило мінімізувати вплив сили тяжіння Землі.

Багато з експериментів носять біомедичний характер, в тому числі деякі з них зосереджені на вивченні дегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера, Паркінсона і діабету 2 типу, а інші – на вивченні м'язової атрофії у космонавтів і літніх людей, а також і експресії генів в космосі, пише space.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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