Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Техно

Космічні туристи показали, чим займаються на кораблі Crew Dragon – перші фото

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 вересня, 16:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екіпаж повинен повернутися на Землю у вихідні. Їх капсула приводниться в Атлантичному океані
На фотографіях астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули, розглядають планету в ілюмінатор. Колаж: "Сьогодні"
На фотографіях астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули, розглядають планету в ілюмінатор. Колаж: "Сьогодні"

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем, що складається з чотирьох астронавтів. Запуск відбувся 16 вересня 2021 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. І ось сьогодні вже з'явилися перші знімки екіпажу на навколоземній орбіті.

Про це повідомив офіційний Twitter акаунт Inspiration4.

Реклама

Екіпаж Inspiration4 – (зліва направо) Джаред Айзекмана, Хейлі Арсеної, Сіан Проктор і Кріс Семброскі
Екіпаж Inspiration4 – (зліва направо) Джаред Айзекмана, Хейлі Арсеної, Сіан Проктор і Кріс Семброскі / Фото: Twitter

На фотографіях астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули, розглядають планету в ілюмінатор і займаються своїми справами.

Астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули і розглядають планету в ілюмінатор
Астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули і розглядають планету в ілюмінатор / Фото: Twitter

Реклама

Одна з основних цілей місії – зібрати 200 млн доларів пожертвувань для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди Тадея в Мемфісі, яка вважається найбільшим в світі науково-клінічним центром з лікування онкологічних захворювань.

Хто входить до складу екіпажу

Командувати місією буде американський мільярдер Джаред Айзекман - засновник і генеральний директор Shift4 Payments, лідера в галузі інтегрованих рішень для обробки платежів. Айзекман досвідчений пілот реактивного літака, має ліцензію льотчика комерційних і військових літаків і встановив кілька світових рекордів, зокрема два польоти за швидкістю навколо світу в 2008 і 2009 роках.

Реклама

Гейлі Арсено - співробітниця дитячої лікарні, яка в дитинстві вилікувалася від раку кісток і присвятила себе лікуванню дітей, працюючи помічником лікаря в дослідницькому лікувальному закладі.

Крістофер Семброскі – американський інженер з обробки даних, ветеран ВПС. Працював консультантом у космічному таборі США, а в коледжі був волонтером в ProSpace. Він отримав місце після того, як його друг виграв право полетіти в космос в лотерею, але змушений був відмовитися.

Сіан Проктор – геологиня, дослідниця і фахівець з наукової комунікації. Проктор працювала на станції стеження НАСА під час місій "Аполлон".

Раніше ми писали:

Артем Гавриленко
Артем Гавриленко Редактор

У медіа з 2019 року. Пишу про бізнес і фінанси. Маю дві вищі освіти за спеціальностями: економіка і управління підприємством, інтелектуальне програмування. Народився в Київській області, в 1998 році переїхав жити до Києва. Люблю японську кухню, спорт і хороші книги. Живу в центрі та мрію злітати на космічну орбітальну станцію.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти