Космічні туристи показали, чим займаються на кораблі Crew Dragon – перші фото

Екіпаж повинен повернутися на Землю у вихідні. Їх капсула приводниться в Атлантичному океані

На фотографіях астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули, розглядають планету в ілюмінатор. Колаж: "Сьогодні"

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем, що складається з чотирьох астронавтів. Запуск відбувся 16 вересня 2021 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. І ось сьогодні вже з'явилися перші знімки екіпажу на навколоземній орбіті.

Про це повідомив офіційний Twitter акаунт Inspiration4.

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Екіпаж Inspiration4 – (зліва направо) Джаред Айзекмана, Хейлі Арсеної, Сіан Проктор і Кріс Семброскі / Фото: Twitter

На фотографіях астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули, розглядають планету в ілюмінатор і займаються своїми справами.

Астронавти-любителі висять в невагомості всередині космічної капсули і розглядають планету в ілюмінатор / Фото: Twitter

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Одна з основних цілей місії – зібрати 200 млн доларів пожертвувань для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди Тадея в Мемфісі, яка вважається найбільшим в світі науково-клінічним центром з лікування онкологічних захворювань.

Хто входить до складу екіпажу

Командувати місією буде американський мільярдер Джаред Айзекман - засновник і генеральний директор Shift4 Payments, лідера в галузі інтегрованих рішень для обробки платежів. Айзекман досвідчений пілот реактивного літака, має ліцензію льотчика комерційних і військових літаків і встановив кілька світових рекордів, зокрема два польоти за швидкістю навколо світу в 2008 і 2009 роках.

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Гейлі Арсено - співробітниця дитячої лікарні, яка в дитинстві вилікувалася від раку кісток і присвятила себе лікуванню дітей, працюючи помічником лікаря в дослідницькому лікувальному закладі.

Крістофер Семброскі – американський інженер з обробки даних, ветеран ВПС. Працював консультантом у космічному таборі США, а в коледжі був волонтером в ProSpace. Він отримав місце після того, як його друг виграв право полетіти в космос в лотерею, але змушений був відмовитися.

Сіан Проктор – геологиня, дослідниця і фахівець з наукової комунікації. Проктор працювала на станції стеження НАСА під час місій "Аполлон".

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