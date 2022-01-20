Попіл сховав Землю та Сонце: моторошне виверження вулкана побачили з МКС (фото)

Під час проходу Міжнародної космічної станції над Новою Зеландією астронавтка Кайла Беррон змогла побачити та зафільмувати наслідки катастрофи через вікно.
Читайте також: У Тихому океані "прокинувся Вовк"
У повідомленні NASA уточнюється, що під час проходу над Новою Зеландією у неділю американка відчинила вікно та побачила попіл від виверження.
Далі по темі
Сама Кайла пише у себе в Instagram, що перед її очима з'явився вражаючий висотний шлейф, що закривав Сонце.
"Наші думки зі всіма на Землі, хто постраждав", – додала вона.
Кайла вже не вперше викладає знімки з МКС – у грудні вона, наприклад, зняла повне сонячне затемнення з космосу, а тепер сфотографувала попіл від вулкана.
Оскільки користувачі почали запитувати в коментарях, що означає "відкрити вікно на МКС", астронавти дали посилання на відео, що показує, як це можна зробити.
Як видно з продемонстрованого ролика, під відкриттям вікна астронавти мають на увазі автоматизоване висування зовнішньої віконниці, що дозволяє побачити планету з космосу
Читайте також: Руйнівні цунамі та Вогняне Кільце: вчені попередили про катастрофи майбутнього
Коментатори під твітом від МКС та NASA жартують, що попіл буде найменшою з проблем, якщо вікно МКС відчинене.
"Я не космонавт, але я вважаю, що ви повинні прив'язати 4 фути х 2 фути до вашої дупи та закрити його негайно", – написав Алан Філліпс.
Інші користувачі вражені тому, наскільки високо здійнявся попіл, адже МКС знаходиться на висоті близько 400 км.
Контекст
- Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що українські полярники зняли неймовірні наслідки виверження вулкана біля острівної держави Тонга.
- Також ми повідомляли, що моторошне виверження вулкана змогли записати на відео космічні супутники: воно нагадувало ядерний гриб.
- Підводне виверження вулкана у Тихому океані було настільки потужним, що спровокувало появу нового острова.