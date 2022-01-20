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Попіл сховав Землю та Сонце: моторошне виверження вулкана побачили з МКС (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 січня, 06:07
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Попіл від підводного виверження вулкана у віддаленій тихоокеанській країні Тонга піднявся на тисячі метрів в атмосферу і його сфотографували з МКС
Астронавтка зняла попіл від виверження вулкана, що закриває небо
Астронавтка зняла попіл від виверження вулкана, що закриває небо / Фото: astro_kayla

Під час проходу Міжнародної космічної станції над Новою Зеландією астронавтка Кайла Беррон змогла побачити та зафільмувати наслідки катастрофи через вікно.

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У повідомленні NASA уточнюється, що під час проходу над Новою Зеландією у неділю американка відчинила вікно та побачила попіл від виверження.

Сама Кайла пише у себе в Instagram, що перед її очима з'явився вражаючий висотний шлейф, що закривав Сонце.

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"Наші думки зі всіма на Землі, хто постраждав", – додала вона.

Кайла вже не вперше викладає знімки з МКС – у грудні вона, наприклад, зняла повне сонячне затемнення з космосу, а тепер сфотографувала попіл від вулкана.

Оскільки користувачі почали запитувати в коментарях, що означає "відкрити вікно на МКС", астронавти дали посилання на відео, що показує, як це можна зробити.

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Як видно з продемонстрованого ролика, під відкриттям вікна астронавти мають на увазі автоматизоване висування зовнішньої віконниці, що дозволяє побачити планету з космосу

Астронавтка відчинила віконниці на МКС і побачила попіл від вулкана, фото astro_kayla

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Коментатори під твітом від МКС та NASA жартують, що попіл буде найменшою з проблем, якщо вікно МКС відчинене.

Наслідки виверження з космосу виглядають вражаюче, фото astro_kayla

"Я не космонавт, але я вважаю, що ви повинні прив'язати 4 фути х 2 фути до вашої дупи та закрити його негайно", – написав Алан Філліпс.

Інші користувачі вражені тому, наскільки високо здійнявся попіл, адже МКС знаходиться на висоті близько 400 км.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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