Солнечная буря снова обрушится на Землю

Всего через неделю после того, как на Землю обрушилась умеренная геомагнитная буря, Солнце угрожает ей новой.
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Активность на поверхности Солнца продолжает расти. При этом модели ученых указывают на очень высокую вероятность столкновения с Землей коронарных выбросов, пишет India Today.
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"Столкновение вряд ли будет очень опасным. Вероятны умеренные геомагнитные бури", – успокоили при этом ученые.
Корональные выбросы – это большие выбросы плазмы и магнитного поля из короны Солнца. Они движутся со скоростью от менее 250 км/с до почти 3000 км/с.
Самые быстрые выбросы, направленные на Землю, могут достичь нашей планеты всего за 15-18 часов.
Геомагнитная буря – это крупное возмущение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой.
Буря класса G1, которую обещают, может оказать незначительное влияние на работу спутников, колебания также могут создать сбои в электросетях.
Ранее мы писали:
- Лаборатория реактивного движения NASA готовит миссии, которые позволяют выжить при экстремальных температурах и атмосферном давлении Венеры.
- Пепел от подводного извержения вулкана в тихоокеанской стране Тонга поднялся на тысячи метров в атмосферу и его сфотографировали с МКС.
- Метеор диаметром около одного метра, который двигался со скоростью 72 тысячи километров в час, прошел через атмосферу Земли и взорвался.