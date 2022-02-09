Солнечная буря снова обрушится на Землю

На Солнце снова произошло извержение, которое обрушится на Землю 9-10 февраля, вызвав новую геомагнитную бурю

На Землю обрушится геомагнитная буря

Всего через неделю после того, как на Землю обрушилась умеренная геомагнитная буря, Солнце угрожает ей новой.

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Активность на поверхности Солнца продолжает расти. При этом модели ученых указывают на очень высокую вероятность столкновения с Землей коронарных выбросов, пишет India Today.

"Столкновение вряд ли будет очень опасным. Вероятны умеренные геомагнитные бури", – успокоили при этом ученые.

Корональные выбросы – это большие выбросы плазмы и магнитного поля из короны Солнца. Они движутся со скоростью от менее 250 км/с до почти 3000 км/с.

Самые быстрые выбросы, направленные на Землю, могут достичь нашей планеты всего за 15-18 часов.

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Геомагнитная буря – это крупное возмущение магнитосферы Земли, возникающее при очень эффективном обмене энергией солнечного ветра с космической средой.

Буря класса G1, которую обещают, может оказать незначительное влияние на работу спутников, колебания также могут создать сбои в электросетях.

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