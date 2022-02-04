Сонце впало з неба: комета могла знищити цілу цивілізацію

Одна з найвідоміших стародавніх культур корінних американців – Хоупвелл – могла бути знищена кометою чи метеоритом

Стародавню цивілізацію могла вбити комета / Фото: Wikipedia, Pixabay

Представники корінного народу США жили на східних територіях сучасних Штатів приблизно 200-500 роках до нашої ери.

Читайте також: Найбільша у Сонячній системі: вчені вирахували розмір комети-гіганта

Реклама

Серед причин занепаду культури називали війну та зміни клімату, але тепер археологи під час розкопок виявили іридій та платину – явні ознаки падіння метеориту, пише Science Alert.

Серед знайдених курганів Хоупвелл навіть нагадує комету, фото Wikipedia

Шар деревного вугілля у відкладеннях, тим часом, свідчить про інтенсивний період сильної спеки.

Гіпотеза вчених – у тому, що уламки комети впали недалеко від поселень Хоупвелл в Огайо, викликавши вибух, який міг мати руйнівні наслідки для місцевої природи та людей.

Реклама

Вірили у змію з неба

Водночас цивілізація одразу після цього не вимерла: люди збирали уламки метеорита та використовували їх у своїх прикрасах та інструментах, а також занесли якусь страшну катастрофу до місцевого фольклору.

Одна з прикрас Хоупвелл, фото Wikipedia

Хоупвелл також побудував насип у формі комети неподалік епіцентру сфери метеоритних дощів. Цікаво, що про трагічну подію в далекій історії досі говорять нащадки тих племен.

Наприклад, мешканці Майамі розповідають про рогатої змії, яка летіла небом і кидала каміння на землю, перш ніж звалитися в річку.

Реклама

Хоупвелл мали велику обмінну мережу та робили химерні вироби, фото Wikipedia

У Шоні розповідають міфи про "небесній пантері", яка могла зносити ліси. Оттавці "згадують" день, коли Сонце впало з неба.

Раніше ми писали: