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Вижити в пеклі: NASA хоче відправити людей на Венеру

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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25 січня, 07:25
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Лабораторія реактивного руху NASA готує місії, які дозволяють вижити при екстремальних температурах і атмосферному тиску Венери
Вчені намагаються зрозуміти, як Венера перетворилася на пекло
Вчені намагаються зрозуміти, як Венера перетворилася на пекло / Фото: NASA

Мета вчених – за допомогою майбутніх місій "Діскавері" зрозуміти, як планета перетворилася на "пекельний світ", маючи багато характеристик, схожих із Землею.

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На думку дослідників, саме Венера могла бути першим заселеним світом у Сонячній системі з океаном та кліматом, що нагадують наші умови, пише NASA.

Друга планета приховує величезну кількість інформації, яка може допомогти краще зрозуміти Землю та планети за межами нашої зіркової системи.

Крім того, вчені вважають, що згодом люди могли б терраформувати Марс та Венеру, зробивши їх придатними для життя.

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Група вчених із Массачусетського технологічного інституту також хоче відправити кілька місій для пошуку ознак життя у хмарах Венери.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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