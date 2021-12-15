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Скрыла свою пару: Hubble снял уникальную галактику и заодно звезду с шипами

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 06:40
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Известный телескоп NASA Hubble сфотографировал галактику под названием NGC 1317 в 50 млн световых лет от Земли
Телескоп снова сделал необычный снимок в космосе
Телескоп снова сделал необычный снимок в космосе / Фото: Getty Images, ESA

На снимке заснята не только галактика в Созвездии Печи, но и две другие яркие точки, находящиеся либо в Млечном пути, либо очень далеко даже от NGC 1317.

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Фотография была опубликована на официальной странице Европейского космического агентства в социальной сети Instagram.

Эта галактика – парная, поясняет агентство, но более крупный сосед NGC 1317 – NGC 1316 – находится вне поля зрения Hubble.

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Что интересно, снятая галактика сопровождается на изображении двумя объектами из очень разных частей Вселенной.

Телескоп Hubble поймал в кадр сразу три интересных объекта
Телескоп Hubble поймал в кадр сразу три интересных объекта / Фото: Getty Images

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Например, яркая точка, окруженная крестообразным узором, – это звезда из нашей галактики, окруженная дифракционными шипами.

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Тем временем более красное удлиненное пятно - далекая галактика, лежащая далеко за пределами NGC 1317.

Напомним, ранее ученые предложили присвоить статус планеты не только Плутону, но и всем лунам Солнечной системы.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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