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Отримали "крила": Безос та Бренсон офіційно стали астронавтами

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
13 грудня, 09:30
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Федеральне управління цивільної авіації США привласнило "крила астронавта" засновнику Amazon і Blue Origin та засновнику Virgin Galactic
Безос та Бренсон отримали крила астронавта
Безос та Бренсон отримали крила астронавта / Фото: Wikipedia

Джефф Безос та Річард Бренсон офіційно визнані астронавтами. Вони отримали відмінну відзнаку, які видають учасникам комерційних космічних місій.

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Окрім Безоса та Бренсона, астронавтами також визнали тих, хто цього року був учасником туристичних місій на орбіту, пише прес-служба управління цивільної авіації США.

З 2022 року, щоправда, замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто почнуть заносити в онлайн-реєстр.

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Для того, щоб стати офіційно визнаним астронавтом у США, потрібно як мінімум:

  • бути співробітником космічної компанії, визнаної управлінням;
  • пройти підготовку;
  • піднятися на висоту понад 80 кілометрів над Землею.

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Нагадаємо, раніше у космос як туристка злітала Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда – першого американця, який полетів у космос.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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