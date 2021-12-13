Отримали "крила": Безос та Бренсон офіційно стали астронавтами

Федеральне управління цивільної авіації США привласнило "крила астронавта" засновнику Amazon і Blue Origin та засновнику Virgin Galactic

Безос та Бренсон отримали крила астронавта / Фото: Wikipedia

Джефф Безос та Річард Бренсон офіційно визнані астронавтами. Вони отримали відмінну відзнаку, які видають учасникам комерційних космічних місій.

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Окрім Безоса та Бренсона, астронавтами також визнали тих, хто цього року був учасником туристичних місій на орбіту, пише прес-служба управління цивільної авіації США.

З 2022 року, щоправда, замість вручення цієї нагороди космічних туристів просто почнуть заносити в онлайн-реєстр.

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Для того, щоб стати офіційно визнаним астронавтом у США, потрібно як мінімум:

бути співробітником космічної компанії, визнаної управлінням;

пройти підготовку;

піднятися на висоту понад 80 кілометрів над Землею.

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Нагадаємо, раніше у космос як туристка злітала Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда – першого американця, який полетів у космос.