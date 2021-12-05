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Лавові океани та ядро Меркурія: знайдена планета з роком у 8 годин

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
5 грудня, 18:16
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Вчені виявили екзопланету, яка дуже швидко обертається навколо маленького червоного карлика на відстані в 31 світловий рік від Сонця
Планета може бути вкрита океанами з лави
Планета може бути вкрита океанами з лави / Фото: space.com

Вивчення близької до Землі унікальної екзопланети може допомогти вченим знайти інопланетне життя у тій же зірковій системі.

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Планета під назвою GJ 367b обертається навколо тьмяного карлика на відстані 31 світлового року від Сонця, тоді як Чумацький шлях має ширину 100 тис. світлових років, пише Space.

GJ 367b – це кам'янистий світ, який приблизно на 70% більше Землі та на 55% масивніше.

Планета здійснює один оборот по орбіті кожні 7,7 годин і, отже, є планетою з "ультракоротким періодом".

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GJ 367b виявили, використовуючи дані, зібрані за допомогою супутника NASA TESS. Дослідження показали, що щільність планети вище за щільність Землі, що вказує на залізне ядро.

Ці властивості, за словами вчених, аналогічні властивостям Меркурія, з його непропорційно великим залізним та нікелевим ядром.

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Планета – не найкращий кандидат для життя у відомому нам вигляді. Через крайню близькість до зірки вона вражена зірковим випромінюванням у 500 разів більше, ніж Земля отримує від Сонця.

Якщо у GJ 367b будь-коли була суттєва атмосфера, вона майже напевно була втрачена у космосі давним давно.

І, за словами дослідників, планета, ймовірно, замкнена приливними хвилями, з температурами до 1500 градусів на її спекотній денній стороні.

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Вчені тепер спробують знайти у цій же зірковій системі інші планети, сподіваючись, що деякі з них можуть підтримувати життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені виявили унікальну планету, де рік триває 16 годин.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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