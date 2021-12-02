Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Вчені знайшли унікальну подвійну зірку, розкривши одну із загадок Всесвіту

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
2 грудня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дослідники виявили білий карлик ELM – зірку настільки малої маси, що вона могла утворитися лише до початку Всесвіту або за допомогою іншої зірки
Унікальний білий карлик довів теорію про еволюцію Всесвіту
Унікальний білий карлик довів теорію про еволюцію Всесвіту

Вчені через 50 років пошуків знайшли унікальну подвійну зірку, підтвердивши теорію про те, як з'являються білі карлики дуже маленької маси.

Читайте також: Астрономи виявили найближчі до Землі чорні дірки

Реклама

Відкриття підтверджує, як формуються та розвиваються зірки такого рідкісного типу у Всесвіті, пише Phys.org.

Новий об'єкт зміг виявити докторант Карім Ель-Бадрі за допомогою телескопа Шейна в обсерваторії Лік у Каліфорнії.

Реклама

Білий карлик з'являється в 97% випадків з зірки, що вмирає та тьмяніє. Але є унікальні об'єкти з надзвичайно малою масою – ELM.

Читайте також: Зонд "Паркер" наблизився до Сонця на рекордну відстань

ELM могли б утворитися самі по собі більш ніж за 13,8 мільярди років, тобто за час, що перевищує вік Всесвіту.

Реклама

Вчені довго ламали голову над цією загадкою та нарешті припустили, що білі карлики з такою масою – менше третини Сонця – можуть з'являтися й швидше, маючи зірку-компаньйона.

Сусід міг би роз'їдати зірку, прискорюючи появу ELM. Тепер дослідники змогли виявити таку парну зірку з кандидатом на унікального білого карлика, продовжує стискатися.

Читайте також: Рік триває лише 16 годин: вчені виявили унікальну планету

Це попередньо підтвердило теорію про утворення зірок, за всіма розрахунками старше самого Всесвіту.

Нагадаємо, раніше вчені попередили про можливі зонди інопланетян по всій галактиці.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти