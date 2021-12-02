Вчені знайшли унікальну подвійну зірку, розкривши одну із загадок Всесвіту

Вчені через 50 років пошуків знайшли унікальну подвійну зірку, підтвердивши теорію про те, як з'являються білі карлики дуже маленької маси.
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Відкриття підтверджує, як формуються та розвиваються зірки такого рідкісного типу у Всесвіті, пише Phys.org.
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Новий об'єкт зміг виявити докторант Карім Ель-Бадрі за допомогою телескопа Шейна в обсерваторії Лік у Каліфорнії.
Білий карлик з'являється в 97% випадків з зірки, що вмирає та тьмяніє. Але є унікальні об'єкти з надзвичайно малою масою – ELM.
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ELM могли б утворитися самі по собі більш ніж за 13,8 мільярди років, тобто за час, що перевищує вік Всесвіту.
Вчені довго ламали голову над цією загадкою та нарешті припустили, що білі карлики з такою масою – менше третини Сонця – можуть з'являтися й швидше, маючи зірку-компаньйона.
Сусід міг би роз'їдати зірку, прискорюючи появу ELM. Тепер дослідники змогли виявити таку парну зірку з кандидатом на унікального білого карлика, продовжує стискатися.
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Це попередньо підтвердило теорію про утворення зірок, за всіма розрахунками старше самого Всесвіту.
Нагадаємо, раніше вчені попередили про можливі зонди інопланетян по всій галактиці.