Вчені знайшли унікальну подвійну зірку, розкривши одну із загадок Всесвіту

Дослідники виявили білий карлик ELM – зірку настільки малої маси, що вона могла утворитися лише до початку Всесвіту або за допомогою іншої зірки

Унікальний білий карлик довів теорію про еволюцію Всесвіту

Вчені через 50 років пошуків знайшли унікальну подвійну зірку, підтвердивши теорію про те, як з'являються білі карлики дуже маленької маси.

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Відкриття підтверджує, як формуються та розвиваються зірки такого рідкісного типу у Всесвіті, пише Phys.org.

Новий об'єкт зміг виявити докторант Карім Ель-Бадрі за допомогою телескопа Шейна в обсерваторії Лік у Каліфорнії.

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Білий карлик з'являється в 97% випадків з зірки, що вмирає та тьмяніє. Але є унікальні об'єкти з надзвичайно малою масою – ELM.

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ELM могли б утворитися самі по собі більш ніж за 13,8 мільярди років, тобто за час, що перевищує вік Всесвіту.

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Вчені довго ламали голову над цією загадкою та нарешті припустили, що білі карлики з такою масою – менше третини Сонця – можуть з'являтися й швидше, маючи зірку-компаньйона.

Сусід міг би роз'їдати зірку, прискорюючи появу ELM. Тепер дослідники змогли виявити таку парну зірку з кандидатом на унікального білого карлика, продовжує стискатися.

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Це попередньо підтвердило теорію про утворення зірок, за всіма розрахунками старше самого Всесвіту.

Нагадаємо, раніше вчені попередили про можливі зонди інопланетян по всій галактиці.