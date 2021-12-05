Лавовые океаны и ядро Меркурия: найдена планета с годом в 8 часов

Ученые обнаружили экзопланету, котороя очень быстро вращается вокруг маленького красного карлика на расстоянии в 31 световой год от Солнца

Планета может быть покрыта океанами из лавы / Фото: space.com

Изучение близкой к Земле уникальной экзопланеты может помочь ученым найти инопланетную жизнь в той же звездной системе.

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Планета, названная GJ 367b, вращается вокруг тусклого карлика в 31 световом году от Солнца, тогда как Млечный путь, например, имеет ширину в 100 тыс. световых лет, пишет Space.

GJ 367b – это каменистый мир, который примерно на 70% больше Земли и на 55% массивнее.

Планета совершает один оборот по орбите каждые 7,7 часов и, следовательно, является планетой с "ультракоротким периодом".

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GJ 367b обнаружили, используя данные, собранные с помощью спутника NASA TESS. Исследования показали, что плотность планеты выше плотности Земли, что указывает на железное ядро.

Эти свойства, по словам ученых, аналогичны свойствам Меркурия, с его непропорционально большим железным и никелевым ядром.

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Планета – не лучший кандидат для жизни в известном нам виде. Из-за крайней близости к звезде она поражена звездным излучением в 500 раз больше, чем Земля получает от Солнца.

Если у GJ 367b когда-либо была существенная атмосфера, она почти наверняка была потеряна в космосе давным-давно.

И, по словам исследователей, планета, вероятно, заперта приливными волнами, с температурами до 1500 градусов на ее палящей дневной стороне.

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Ученые теперь попробуют найти в этой же звездной системе другие планеты в надежде, что какие-то из них могут поддерживать жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что ученые обнаружили уникальную планету, на которой год длится 16 часов.