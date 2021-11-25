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Неандертальці могли їсти м'ясо ще немовлятами та розвивалися швидше за людей

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 18:38
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Молочні зуби з'являлися у немовлят неандертальців ще в чотири місяці, тому вони дорослішали швидше, але швидше і старіли
Неардертальці швидше розвивалися та швидше вмирали
Неардертальці швидше розвивалися та швидше вмирали / Фото: The Daily Mail, Pixabay

Археологи знайшли в Хорватії поряд з містом Кропіна молочний зуб немовляти неандертальця. Раніше вчені припустили, як виглядала б Земля без Homo Sapiens.

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Тепер вони з'ясували, що зуб з'явився у дитини, яка жила 120 тис. років тому, на чотири місяці раніше, ніж у людських немовлят, пише The Science Times .

Дослідження показало відмінності у швидкості розвитку сучасного людського немовляти та дітей неандертальців.

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Вчені зі школи антропології Кентського університету вважають, що люди розвиваються набагато повільніше.

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Людські немовлята починають їсти тверду їжу приблизно в шість місяців, і лише у віці восьми місяців вони можуть споживати продукти із усіх харчових груп.

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У немовлят-неандертальців молочні зуби з'являються у віці чотири місяці. Зуби дозволяли їм їсти м'ясо, овочі та іншу тверду їжу у ранньому віці.

Це узгоджується з іншими дослідженнями, які припускають, що неандертальці до дворічного віку вже розвивали великий мозок, що, ймовірно, вимагало багато енергії.

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Тим часом, час зростання молочних зубів неандертальців також говорить про високий рівень смертності. Тіла вимерлих родичів людини могли старіти швидше.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, що знищило майже всі види 250 мільйонів років тому.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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