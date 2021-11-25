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У Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 14:22
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Інженери перевірили гібридну ракету на паливі із переробленого пластику, випробування пройшли на військовій базі Міноборони Великобританії
Ракетний двигун на пластиці пройшов випробування
Ракетний двигун на пластиці пройшов випробування

Після того, як Землі пророкували планетарні кільця зі сміття, британська компанія Pulsar Fusion випробувала ракетний двигун, який частково працює на пластикових відходах.

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Інженери успішно перевірили свою гібридну ракету на військовій базі Міноборони Великобританії.

Гібридний ракетний двигун Pulsar Fusion – це не тільки крок до екологічно безпечних космічним подорожам, а й один з етапів розвитку технології ядерного синтезу.

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Вже в цьому десятилітті компанія сподівається розробити моторний двигун, який вдвічі скоротить час польоту на Марс.

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Перероблені пластикові відходи вже додавали до гібридного ракетного палива. Virgin Galactic у 2014 році випробувала паливо з термореактивних пластиків, проте експеримент виявився невдалим.

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Водночас шотландська компанія Skyrora успішно протестувала паливо Ecosene із перероблених пластикових відходів.

Pulsar Fusion, зі свого боку, робить ставку на гібридне паливо з поліетилену високої щільності (HDPE) та окислювача закису азоту.

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HDPE використовується при виготовленні пляшок, трубопроводів, обробних дощок та інших виробів із пластику, тож його буде нескладно отримати для переробки.

Що стосується надшвидкісного термоядерного двигуна, Pulsar Fusion обіцяє провести статичні вогневі випробування у 2025 році, а потім перевірити його на орбіті у 2027 році.

Нагадаємо, раніше NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд. Так агенство сподівається навчитися збивати небезпечні для Землі метеорити, щоб запобігти можливому апокаліпсу.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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