Палеонтологи розповіли, як би виглядав світ, якби людей ніколи не існувало, і які тварини або навіть інші людські родичі змогли б вижити.

Багато великих тварин могли би вижити без людей / Фото: Pixabay

Як би виглядав світ, якби людей ніколи не існувало? Палеонтологи висловлюють різні думки: це залежало б від того, чи замінила б Homo sapiens інша людська гілка.

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Зараз "відбитки пальців" людства можна побачити по всій планеті – від високих хмарочосів у мегаполісах, до пірамід, доріг та величезних сільськогосподарських полів.

Гігантські "страуси" та орли

Водночас, за відсутності розумних видів планета Земля могла б бути набагато зеленішим місцем, йдеться в статті Live Science .

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Всіма континентами, крім Антарктиди, вільно бродили б великі тварини, вважає, наприклад, палеонтолог і доцент Університету Фліндерса в Австралії Тревор Ворті.

Люди відіграли ключову роль у зникненні багатьох видів, що сталося тисячі років тому. Рівень вимирання на Землі сьогодні більш ніж у 100 разів перевищує той, що був би без людей.

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Люди сформували сучасний світ за рахунок багатьох видів: від додо до тасманського тигра, яких було знищено через полювання та руйнування довкілля.

"Мій прапрадід міг спостерігати тисячі папуг у природних ландшафтах, мій дід бачив зграї папуг, мій батько бачив кілька, і мені пощастило, якщо я побачу двох у лісі", – підкреслює Ворті.

Наприклад, на Землі досі б жили моа – схожі на страусів гігантські птахи зростом до 3,6 м. Цей вид жив у Новій Зеландії мільйони років, але зник через 200 років після прибуття людей.

Так само могли б зберегтися гігантські орли Хааста, що полювали на моа. Разом з моа та хааста зникли не менше 25 інших видів хребетних.

Величезні броненосці та лінивці

Без людей Земля багато в чому нагадувала б сучасний Серенгеті – африканський екорегіон, що охороняється.

Серенгеті. Фото: Wikipedia

У дослідженні Серена Форбі, старшого викладача зоології Ґетеборгського університету в Швеції, йдеться про те, що такі тварини, як слони, носороги та леви, жили б по всій Європі.

Водночас замість африканських левів там жили б печерні леви – це більший вид, що мешкав у Європі приблизно 12 тисяч років тому.

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Континент Америка став би домом для родичів слонів та масивних ведмедів. Також там збереглися б унікальні краєвиди: гліптодони – родичі броненосців розміром з машину, і гігантські наземні лінивці.

Мамонти, родючість та клімат

Протягом минулого століття вчені сперечалися, чи пов'язане зникнення 38 родів великих тварин, включно з мамонтами, лише з льодовиковим періодом.

Дослідження 2021 року, опубліковане в журналі Nature, дійшло висновку, що зміна клімату знищила шерстистих мамонтів та іншу арктичну мегафауну.

Однак є вчені, які вірять, що мамонти, хай і в невеликій кількості, могли б зберегтися Якби не полювання на них людей вже після льодовикового періоду.

Доцент та екологічний еколог Університету Північної Арізони Крістофер Дауті досліджував, як великі тварини минулого та сьогодення переміщали б насіння та поживні речовини під час їжі та дефекації.

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На його думку, транспортування таких елементів, як фосфор, кальцій та магній, скоротилося більш ніж на 90% через їхнє зникнення.

Без людей ці елементи були б рівномірно розподілені, що означало б більш родючий грунт і продуктивніші екосистеми.

Крім того, спалюючи викопне паливо, люди підняли середню глобальну температуру приблизно на 1 градус Цельсія від початку 20 століття. Отже, без нас Земля була б принаймні настільки прохолоднішою.

Неандертальці та денісівці: ті самі помилки?

Частина вчених вважає, що клімат та природа все одно могли б змінитися. Адже без людей шанс на виживання наших кузенів-неандертальців 40 тисяч років зростає.

Конкуренція за ресурси була одним із факторів їхнього зникнення.

"Якби нас не було, якби ми не прийшли до Європи 45 або 50 тисяч років тому, вони, ймовірно, все ще були б тут", – каже професор та керівник досліджень походження людини у Музеї природної історії у Лондоні Кріс Стрінгер.

А якщо гени неандертальців все ж таки виявилися б не настільки сильними, могли вижити інші споріднені нам види: наприклад, денісівці.

/ Фото: Getty Images

Люди, ймовірно, схрещувалися з ними, оскільки є докази наявності денісівської ДНК у сучасних людей у Новій Гвінеї.

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У Сибіру також було виявлено скам'янілі залишки гібрида денісівсько-неандертальського походження.

За словами Стрінгера, денісівці, ймовірно, мали більшу генетичну різноманітність, ніж неандертальці.

"Вони могли бути навіть кращим варіантом для виживання, ніж неандертальці", – вважає він.

Якби одна чи обидві ці лінії вижили, вони могли б частково повторити шлях розвитку Homo sapiens, каже вчений.

"Глобальне потепління могло бути ще тут, але виною були б не ми, а неандертальці чи денісівці. Хто зна?", – каже Стрінгер.

Це означає, що без Homo sapiens не настільки відрізнявся б від сучасного, адже інші види могли б зробити схожі помилки.