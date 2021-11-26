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Самолетам придется летать выше из-за глобального потепления

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
26 ноября, 13:12
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Самый низкий уровень атмосферы увеличился в размере, и теперь полеты на стандартной высоте могут оказаться опасными из-за турбулентности
Самолетам придется изменить траекторию полета
Самолетам придется изменить траекторию полета / Фото: Pixabay

Самолетам придется подниматься выше: рост температуры у поверхности Земли привел к расширению тропосферы. Ранее ученые показали, как бы выглядела планета без людей.

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Теперь же стало понятно, что глобальное потепление, связанное с человеческой деятельностью, увеличило размер самого низкого уровня тропосферы, передает Science Advances.

Нижний слой атмосферы продолжает подниматься
Нижний слой атмосферы продолжает подниматься / Фото: Pixabay

В период с 2001 по 2020 год этот слой "надувался" примерно на 53 метра каждые 10 лет. Между 1980 и 2000 годами показатель был чуть меньше – 49,9 метров за десятилетие.

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Пока неясно, как это повлияет на климат и погоду, но вот с полетами могут возникнуть сложности.

Самолетам, по мнению ученых, придется летать на большей высоте, чтобы избежать турбулентности.

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Самолетам придется летать все выше и выше
Самолетам придется летать все выше и выше / Фото: Pixabay

Обычно верхняя область тропосферы меняется в течение года. в зависимости от сезона. Но выброс парниковых газов изменил это и она начала непрерывно и быстро расти.

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Напомним, ранее ученые предупредили, что Земля может обрасти планетарными кольцами из мусора, созданного людьми.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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