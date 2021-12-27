Народження світів і чорна пляма: Hubble опублікував фото найяскравішого зоряного скупчення

Телескоп Hubble опублікував фотографію зоряного скупчення Трамплер 14, в якому відбувається активне зіркоутворення, з чорною туманністю біля найяскравішої зірки

Астрономи показали знімок зоряного скупчення з ляпкою всередині / Фото: Wikipedia, NASA

Це зоряне скупчення, що отримало назву Трамплер 14, розташоване на відстані 8 тисяч світлових років від Землі.

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Трамплер 14 є найбільшою такою освітою в туманності Кіля, але і саме містить маленьку чорну туманність, повідомляє Hubble.

Зоряному скупченню біля 500 тисяч років, і воно складається з найвищих концентрацій яскравих масивних зірок у всій галактиці Чумацький Шлях.

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Для порівняння, вік знаменитої Плеяди – близько 115 мільйонів років. Наразі у скупченні відбувається масивне зіркоутворення.

За кілька мільйонів років це викличе освіту багатих металами зірок а через сотні мільйонів років Трамплер 14 зникне.

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Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як на Плутоні з'явився регіон у вигляді серця.