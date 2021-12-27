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Народження світів і чорна пляма: Hubble опублікував фото найяскравішого зоряного скупчення

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
27 грудня, 19:06
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Телескоп Hubble опублікував фотографію зоряного скупчення Трамплер 14, в якому відбувається активне зіркоутворення, з чорною туманністю біля найяскравішої зірки
Астрономи показали знімок зоряного скупчення з ляпкою всередині
Астрономи показали знімок зоряного скупчення з ляпкою всередині / Фото: Wikipedia, NASA

Це зоряне скупчення, що отримало назву Трамплер 14, розташоване на відстані 8 тисяч світлових років від Землі.

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Трамплер 14 є найбільшою такою освітою в туманності Кіля, але і саме містить маленьку чорну туманність, повідомляє Hubble.

Зоряному скупченню біля 500 тисяч років, і воно складається з найвищих концентрацій яскравих масивних зірок у всій галактиці Чумацький Шлях.

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Для порівняння, вік знаменитої Плеяди – близько 115 мільйонів років. Наразі у скупченні відбувається масивне зіркоутворення.

За кілька мільйонів років це викличе освіту багатих металами зірок а через сотні мільйонів років Трамплер 14 зникне.

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Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як на Плутоні з'явився регіон у вигляді серця.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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