Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Техно

Рождение миров и черная клякса: Hubble опубликовал фото ярчайшего звездного скопления

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
27 декабря, 19:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телескоп Hubble опубликовал фотографию звездного скопления Трамплер 14, в котором происходит активное звездообразование, с черной туманностью возле самой яркой звезды
Астрономы показали снимок звездного скопления с кляксой внутри
Астрономы показали снимок звездного скопления с кляксой внутри / Фото: Wikipedia, NASA

Это звездное скопление, получившее название Трамплер 14, расположено на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли.

Читайте также: "Пусть будет единственным вашим углем": Hubble показал загадочную темную туманность

Реклама

Трамплер 14 является крупнейшим таким образованием в туманности Киля, но и само содержит маленькую черную туманность, сообщает Hubble.

Звездному скоплению около 500 тысяч лет, и оно состоит из самых высоких концентраций ярких массивных звезд во всей галактике Млечный Путь.

Реклама

Читайте также: Астрономы показали "снежинки" и "Рождественскую ель" в космосе

Для сравнения, возраст знаменитой Плеяды – около 115 миллионов лет. В настоящее время в скоплении происходит массивное звездообразование.

Через несколько миллионов лет это вызовет образование богатых металлами звезд, а через сотни миллионов лет Трамплер 14 исчезнет.

Реклама

Читайте также: Аудиотур в космосе: астрономы озвучили звезды, планеты и луны

Напомним, ранее ученые выяснили, как на Плутоне появился регион в виде сердца.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять