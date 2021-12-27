Рождение миров и черная клякса: Hubble опубликовал фото ярчайшего звездного скопления

Это звездное скопление, получившее название Трамплер 14, расположено на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли.
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Трамплер 14 является крупнейшим таким образованием в туманности Киля, но и само содержит маленькую черную туманность, сообщает Hubble.
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Звездному скоплению около 500 тысяч лет, и оно состоит из самых высоких концентраций ярких массивных звезд во всей галактике Млечный Путь.
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Для сравнения, возраст знаменитой Плеяды – около 115 миллионов лет. В настоящее время в скоплении происходит массивное звездообразование.
Через несколько миллионов лет это вызовет образование богатых металлами звезд, а через сотни миллионов лет Трамплер 14 исчезнет.
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Напомним, ранее ученые выяснили, как на Плутоне появился регион в виде сердца.