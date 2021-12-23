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"Нехай буде єдиним вашим вуглем": Hubble показав загадкову темну туманність

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 18:30
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Телескоп Hubble опублікував зображення незвичайної туманності Вугільний мішок, пожартувавши про подарунки до зимових свят
Туманність Вугільний мішок захоплює шматки одразу трьох сузір'їв
Туманність Вугільний мішок захоплює шматки одразу трьох сузір'їв / Фото: NASA

Астрономи розмістили у соцмережі фото темної туманності Caldwell 99, висловивши надію, що це єдине вугілля, яке дістанеться підписникам у 2021 році.

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Вугільний мішок є щільною хмарою міжзоряного пилу, що повністю блокує видимі довжини хвиль світла від об'єктів позаду нього, йдеться в повідомленні Hubble.

Об'єкт розташований у сузір'ї Південного Хреста, проте частково входить також у сузір'я Центавра та Мухи. Відстань від Землі до загадкової туманності – близько 600 світлових років.

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"Ми сподіваємося, що це зображення туманності Вугільний Мішок – єдине вугілля, яке ви отримаєте цього року", – написали астрономи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпотужніший телескоп у світі знову застряг на землі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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