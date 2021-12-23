"Нехай буде єдиним вашим вуглем": Hubble показав загадкову темну туманність

Телескоп Hubble опублікував зображення незвичайної туманності Вугільний мішок, пожартувавши про подарунки до зимових свят

Туманність Вугільний мішок захоплює шматки одразу трьох сузір'їв / Фото: NASA

Астрономи розмістили у соцмережі фото темної туманності Caldwell 99, висловивши надію, що це єдине вугілля, яке дістанеться підписникам у 2021 році.

Читайте також: Кожен може потрапити на ракету: NASA показало Землю з висоти 158 кілометрів

Реклама

Вугільний мішок є щільною хмарою міжзоряного пилу, що повністю блокує видимі довжини хвиль світла від об'єктів позаду нього, йдеться в повідомленні Hubble.

Об'єкт розташований у сузір'ї Південного Хреста, проте частково входить також у сузір'я Центавра та Мухи. Відстань від Землі до загадкової туманності – близько 600 світлових років.

Реклама

Читайте також: Астрономи показали "сніжинки" та "Різдвяну ялинку" в космосі

"Ми сподіваємося, що це зображення туманності Вугільний Мішок – єдине вугілля, яке ви отримаєте цього року", – написали астрономи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпотужніший телескоп у світі знову застряг на землі.