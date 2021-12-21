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Астрономи показали "сніжинки" та "Різдвяну ялинку" в космосі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 17:23
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Телескоп NASA Hubble показав на своїй сторінці в соцмережі яскраві "сніжинки" в космосі, нагадавши перед святами про зіркове скупчення Різдвяна Ялинка
Зірки-сніжинки видно лише в інфрачервоному діапазоні
Зірки-сніжинки видно лише в інфрачервоному діапазоні / Фото: Wikipedia

Зіркове скупчення NGC 2264, або Різдвяна ялина, складається з скупчення Сніжинки та двох туманностей з цікавими назвами – Конус та Хутро Лисиці.

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Сніжинки переважно становлять молоді зірки віком менше 100 тисяч років, спостерігаються в інфрачервоному діапазоні, невидимому людському оці.

Скупчення NGC 2264 було відкрито в 1785 році, і такі назви, як Сніжинки, та Ялинка, були отримані молодими зірками за їхні гострі рівні "краї".

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Фото, розміщене на сторінці Hubble, було зроблено телескопом Spitzer, який перестав працювати у 2020 році.

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У 2022 році астрономи обіцяють дати людству безпрецедентний погляд на космос в інфрачервоному діапазоні.

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Нагадаємо, раніше астрономи озвучили зірки та планети в космосі, зробивши аудіотур Сонячною системою.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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