Вчені з'ясували, як Плутон відростив собі серце

Команда вчених з Університету Ексетера пояснила, як формувалися незвичайні пейзажі на Плутоні – у тому числі цілий регіон у формі серця

Вчені пояснили, звідки на Плутоні взялося серце / Фото: Wikipedia

Яскрава рівнина, названа областю Томбо, припинила бути абсолютно загадковою частиною карликової планети.

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Захоплюючі візерунки вчені вперше виявили у 2015 році за допомогою апарату New Horizons, і відтоді ламали собі голову, пише Universe Today.

Команда припускає, що незвичайна поверхня була сформована внаслідок сублімації азотного льоду, яка почалася 1-2 млн років тому.

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У процесі сублімації твердий лід перетворюється на газ через вкрай незначний атмосферний тиск, при цьому Плутон залишається геологічно активним і зараз.

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За словами дослідників, сублімація льоду сприяє охолодженню всієї Рівнини Супутника на поверхні карликової планети.

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Подібні процеси можуть відбуватися на поверхні інших планетних тіл, таких як супутник Нептуна Тритон або об'єкти пояса Койпера Еріда та Макемаке.

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Нагадаємо, раніше вчені запропонували повернути Плутону статус планети, але тоді планетами доведеться вважати всі супутники Сонячної системи.