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Вчені з'ясували, як Плутон відростив собі серце

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
23 грудня, 17:44
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Команда вчених з Університету Ексетера пояснила, як формувалися незвичайні пейзажі на Плутоні – у тому числі цілий регіон у формі серця
Вчені пояснили, звідки на Плутоні взялося серце
Вчені пояснили, звідки на Плутоні взялося серце / Фото: Wikipedia

Яскрава рівнина, названа областю Томбо, припинила бути абсолютно загадковою частиною карликової планети.

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Захоплюючі візерунки вчені вперше виявили у 2015 році за допомогою апарату New Horizons, і відтоді ламали собі голову, пише Universe Today.

Команда припускає, що незвичайна поверхня була сформована внаслідок сублімації азотного льоду, яка почалася 1-2 млн років тому.

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У процесі сублімації твердий лід перетворюється на газ через вкрай незначний атмосферний тиск, при цьому Плутон залишається геологічно активним і зараз.

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За словами дослідників, сублімація льоду сприяє охолодженню всієї Рівнини Супутника на поверхні карликової планети.

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Подібні процеси можуть відбуватися на поверхні інших планетних тіл, таких як супутник Нептуна Тритон або об'єкти пояса Койпера Еріда та Макемаке.

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Нагадаємо, раніше вчені запропонували повернути Плутону статус планети, але тоді планетами доведеться вважати всі супутники Сонячної системи.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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