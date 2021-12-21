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Аудіотур у космосі: астрономи озвучили зірки, планети та місяці

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 11:13
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Вчені створили аудіокарту Всесвіту, надавши тілам у космосі різні звуки. Автори проєкту виклали ці звуки у безкоштовний доступ
Вчені озвучили об'єкти в космосі, зробивши аудіотур по Сонячній системі
Вчені озвучили об'єкти в космосі, зробивши аудіотур по Сонячній системі

Робота є спільним проектом Портсмутського університету та Університету Ньюкасла та створена з використанням звуків, які були безкоштовно надані планетаріям.

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Ця програма дозволить людям з порушеннями зору досліджувати космос та допомогти астрономам, говориться у публікації вчених.

Один із творців шоу, лікар Нік Бонне, який сам є слабозорим, пояснює, що астрономи часто досліджують невидимі речі.

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Тому, на його думку, вивчати звук не менш ефективно, ніж зображення об'єктів у космічному просторі.

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Шоу знаходиться у безкоштовному доступі в Інтернеті та пропонує аудіотур по Сонячній системі усім охочим. Крім того, можна знайти звуки окремих планет і зірок у окремих роликах.

Бонне сподівається, що ця робота надихне майбутні покоління астрономів, і вони зможуть використовувати звуки Всесвіту для своєї роботи.

Нагадаємо, раніше телескоп зняв "гігантську ДНК" у центрі чорної діри.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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