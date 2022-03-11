Російський інтернет більше не безпечний: з РФ пішли відомі антивіруси

Сьогодні про відхід з Росії заявили американський Norton і чеський Avast, а трохи пізніше до них приєдналася румунська компанія з розробки антивірусів та файрволів Bitdefender.
Напередодні ще один гігант антивірусних рішень ESET пішов із ринку РФ та Білорусі. Компанія призупинила постачання нових ліцензій захисного ПЗ. Чинні клієнти можуть продовжити ліцензії.
До того ж американська компанія DigiCert призупинила випуск і перевипуск всіх типів сертифікатів, пов'язаних з Росією та Білоруссю.
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Це включає призупинення видачі та перевидачі сертифікатів доменам верхнього рівня, що відносяться до Росії та Білорусі, в тому числі .ru, .su, .by, .рф та іншим, а також організаціям з адресами в Росії або Білорусі.
Так що Російський сегмент інтернет перестає бути безпечним, а попереду на нього чекає лише ізоляція.
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