Російський інтернет більше не безпечний: з РФ пішли відомі антивіруси

Закордонні компанії продовжують запроваджувати санкції проти Росії. Сьогодні агресор залишився одразу без трьох різних антивірусів

Росію покинули відомі антивіруси / Фото: REUTERS

Сьогодні про відхід з Росії заявили американський Norton і чеський Avast, а трохи пізніше до них приєдналася румунська компанія з розробки антивірусів та файрволів Bitdefender.

Напередодні ще один гігант антивірусних рішень ESET пішов із ринку РФ та Білорусі. Компанія призупинила постачання нових ліцензій захисного ПЗ. Чинні клієнти можуть продовжити ліцензії.

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До того ж американська компанія DigiCert призупинила випуск і перевипуск всіх типів сертифікатів, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

Це включає призупинення видачі та перевидачі сертифікатів доменам верхнього рівня, що відносяться до Росії та Білорусі, в тому числі .ru, .su, .by, .рф та іншим, а також організаціям з адресами в Росії або Білорусі.

Так що Російський сегмент інтернет перестає бути безпечним, а попереду на нього чекає лише ізоляція.

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