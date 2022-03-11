Помріть! У Facebook та Instagram дозволили проклинати Путіна та Лукашенка

Популярні соціальні мережі Facebook та Instagram дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо Володимира Путіна, Олександра Лукашенка та російських солдатів

В соцмережах дозволили бажати смерті Путіну і Лукашенку / Фото: Колаж: Сьогодні

Meta каже, що тимчасово зробила поправку на деякі агресивні висловлювання, такі як "смерть російських окупантів", які зазвичай порушують її правила. Раніше Facebook ввів санкції проти Росії.

"У світлі вторинного вторгнення в Україну ми зробили тимчасовий виняток для тих, хто постраждав від війни, щоб висловити агресивні настрої щодо вторгнення збройних сил", – заявив BBC представник Meta.

Відповідно до зміненої політики користувачі в країнах, включаючи Росію, Україну та Польщу, також зможуть закликати до смерті президента Росії Путіна та президента Білорусі Лукашенка.

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Однак у компанії уточнюють, що заклики до насильства щодо російських громадян заборонені.

У відповідь Росія закликала США зупинити "екстремістську діяльність" гіганта соціальних мереж. Нагадаємо, що раніше Роскомнагляд заборонив Facebook у Росії.

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