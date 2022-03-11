Помріть! У Facebook та Instagram дозволили проклинати Путіна та Лукашенка

Meta каже, що тимчасово зробила поправку на деякі агресивні висловлювання, такі як "смерть російських окупантів", які зазвичай порушують її правила. Раніше Facebook ввів санкції проти Росії.
"У світлі вторинного вторгнення в Україну ми зробили тимчасовий виняток для тих, хто постраждав від війни, щоб висловити агресивні настрої щодо вторгнення збройних сил", – заявив BBC представник Meta.
Відповідно до зміненої політики користувачі в країнах, включаючи Росію, Україну та Польщу, також зможуть закликати до смерті президента Росії Путіна та президента Білорусі Лукашенка.
Далі по темі
Однак у компанії уточнюють, що заклики до насильства щодо російських громадян заборонені.
У відповідь Росія закликала США зупинити "екстремістську діяльність" гіганта соціальних мереж. Нагадаємо, що раніше Роскомнагляд заборонив Facebook у Росії.
Війна України. Останні новини:
- Ворогу Харків не по зубах: ЗСУ впевнено тримають оборону міста
- Ранкові вибухи у Луцьку: містом запустили три ракети, є загиблі (оновлено)
- Вторгнення Росії, день 16-й. Агресор завдав ракетного удару по трьох містах, Москва плодить фейки про хімічну зброю України і наближається до дефолту.
- 16-й день війни в Україні: названо маршрути для евакуації населення
- Росія завдала авіаудару по школі під Києвом, на місці залишилися руїни (фото)