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Удар по Росії від Google: відключення монетизації в Youtube та блокування Google Play

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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10 березня, 11:23
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Росіяни продовжують відчувати на собі наслідки воєнної агресії проти України. Сьогодні Google ще більше посилив свої санкції
Google обмежив роботу своїх сервісів в Росії
Google обмежив роботу своїх сервісів в Росії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

По-перше, було зупинено платіжну систему Google Play для користувачів у Росії.

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Це означає, що користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.

Безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store, пишеться на офіційному сайті.

По-друге, YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та мерч.

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Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати прибуток від цих функцій у Росії. Ці зміни не поширюються на глядачів, які перебувають поза Росією, пишеться в блозі Youtube.

Олександр Трикіша
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