Удар по Росії від Google: відключення монетизації в Youtube та блокування Google Play

По-перше, було зупинено платіжну систему Google Play для користувачів у Росії.
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Це означає, що користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.
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Безкоштовні програми залишаться доступними в Play Store, пишеться на офіційному сайті.
По-друге, YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та мерч.
Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати прибуток від цих функцій у Росії. Ці зміни не поширюються на глядачів, які перебувають поза Росією, пишеться в блозі Youtube.