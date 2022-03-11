Российский интернет больше не безопасный: из РФ ушли известные антивирусы

Сегодня об уходе из России заявили американский Norton и чешский Avast, а немного позже к ним присоединился румынская компания по разработке антивирусов и файрволов Bitdefender.
Накануне еще один гигант антивирусных решений ESET ушел с рынка РФ и Беларуси. Компания приостановила поставки новых лицензий защитного ПО. Действующие клиенты могут продлить лицензии.
Ко всему прочему американская компания DigiCert приостанавила выпуск и перевыпуск всех типов сертификатов, связанных с Россией и Беларусью.
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Это включает в себя приостановку выдачи и перевыдачи сертификатов доменам верхнего уровня, относящимся к России и Беларуси, в том числе .ru, .su, .by, .рф и другим, а также организациям с адресами в России или Беларуси.
Так что Российский сегмент интернет перестает быть безопасным, а впереди его ждет только изоляция.
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