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СЕГОДНЯ Техно

Российский интернет больше не безопасный: из РФ ушли известные антивирусы

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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11 марта, 14:03
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Зарубежные компании продолжают вводить санкции против России. Сегодня агрессор остался сразу без троих разных антивирусов
Россию покинули известные антивирусы
Россию покинули известные антивирусы / Фото: REUTERS

Сегодня об уходе из России заявили американский Norton и чешский Avast, а немного позже к ним присоединился румынская компания по разработке антивирусов и файрволов Bitdefender.

Накануне еще один гигант антивирусных решений ESET ушел с рынка РФ и Беларуси. Компания приостановила поставки новых лицензий защитного ПО. Действующие клиенты могут продлить лицензии.

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Ко всему прочему американская компания DigiCert приостанавила выпуск и перевыпуск всех типов сертификатов, связанных с Россией и Беларусью.

Это включает в себя приостановку выдачи и перевыдачи сертификатов доменам верхнего уровня, относящимся к России и Беларуси, в том числе .ru, .su, .by, .рф и другим, а также организациям с адресами в России или Беларуси.

Так что Российский сегмент интернет перестает быть безопасным, а впереди его ждет только изоляция.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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