Готують штурм на Київ: нові супутникові знімки російської армії

Американська компанія космічних технологій Maxar опублікувала нові супутникові знімки пересування російських військ в Україні. Експерти припускають, що окупант готує нову атаку на Київ

Нові супутникові знімки пересування російської армії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Якийсь час тому вони вже опублікували фото нескінченної колони неподалік Києва. На оновлених знімках видно, що колона розпалася і розбрелася лісами з північного заходу від Києва.

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Зображення також показують, що частина конвою, що знаходяться далі на північ, передислокувалися біля міста Луб'янка з артилерійськими гаубицями, що буксируються.

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Просування колони застопорилося через брак продовольства та палива, але деякі аналітики вважають, що Росія поступово долає проблеми з логістикою, пише aljazeera.com.

У середу Інститут вивчення війни заявив, що російські сили продовжують концентруватися на східній, північно-західній та західній околицях Києва для штурму української столиці у найближчі 24-96 годин.

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