Готують штурм на Київ: нові супутникові знімки російської армії

Якийсь час тому вони вже опублікували фото нескінченної колони неподалік Києва. На оновлених знімках видно, що колона розпалася і розбрелася лісами з північного заходу від Києва.
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Зображення також показують, що частина конвою, що знаходяться далі на північ, передислокувалися біля міста Луб'янка з артилерійськими гаубицями, що буксируються.
Просування колони застопорилося через брак продовольства та палива, але деякі аналітики вважають, що Росія поступово долає проблеми з логістикою, пише aljazeera.com.
У середу Інститут вивчення війни заявив, що російські сили продовжують концентруватися на східній, північно-західній та західній околицях Києва для штурму української столиці у найближчі 24-96 годин.
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